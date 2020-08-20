Emekli Subaylar Derneği: “Her türlü siyasi düşünce ve oluşuma eşit uzaklıktayız, siyasi davetlere katılmayacağız”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, derneğin her türlü siyasal düşünce ve oluşuma eşit mesafe ve uzaklıkta olduğunu belirterek, dernek yönetiminde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde siyasi içerikli davetlere katılmama yönünde fikir birliği oluştuğunu açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “19 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın Muharip Derneklerle bir araya gelme yönündeki davetine süreç ve hassasiyetlerimiz de ifade edilerek derneğimizce katılım sağlanmayacağı daveti ileten yetkililerle paylaşılmıştır. Bu kapsamda Aday Basın Bürosu açıklamalarıyla basında yer alan muharip derneklerle yapılan toplantıda yer almadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin gerek tüzüğü, gerekse temsil ettiği dernek üyelerinin meslek profili kapsamında çalışmalarını Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, hiçbir siyasi parti veya ideolojinin peşinden gitmeden ve siyasi çıkar elde etmeye çalışmadan icra ettiği kaydedildi.