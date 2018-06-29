Emekliler, sorunlarına çözüm bekliyor

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde yer alan basın toplantısında, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Polis Emeklileri Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği ve Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği’nin yer aldığı Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi adına Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga konuştu.

Tolga, ekonomide yaşanan sorunların kökeni Türkiye Cumhuriyeti olsa da dar gelirliden yana hiçbir adım atılmamış olmasında hem şimdiki hükümetin hem de öncekilerin sorumluluğu olduğunu kaydederek, özellikle döviz bazında borçlananların dövizle taksitlerinin makul bir noktada dondurulmamasının önemli bir eksiklik olduğunu belirtti.

Döviz konusunda yaşanan sorunlar ortadayken Koalisyon Hükümeti’nin “yapacak bir şey yok” dediğini savunan ve bunu eleştiren Tolga, çalışanların yıllar sonra ilk kez yaklaşık yüzde 10-11 oranında artış alacağını ancak içinde bulunulan şartlarda bunun sevinilecek bir durum olmadığını ifade etti.

Tolga, “Hepinizin bildiği gibi hayat pahalılığı kişinin satın alma gücünde meydana gelen eksilmenin yerine konmasıdır. Gönül arzu ederdi ki Temmuz ayı sonunda verilecek bu artışın kayıplarımızın en azından önemli bir bölümünü karşılamış olsun. Ne yazık ki bu konuda endişelerimiz var” dedi.

“İKİ AYDA BİR HP MEMNUNİYET VERİCİ”

Ülke şartları böyle iken Çalışma Bakanlığı’nın asgari ücretle ilgili çalışmalarını neden başlatmadığını da anlamakta güçlük çektiklerini dile getiren Tolga, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bundan böyle hayat pahalılığı oranının eskiden olduğu gibi iki ayda bir maaşlara yansıtılması için çalışmaları olduğunu söylemesini memnuniyet verici bulduklarını belirtti.

Tolga, “Bu gerçekçi bir yaklaşım olup Temmuz ve Ağustos ayı oranlarının toplamının Eylül sonu ödenmesi yerinde olacaktır” diyerek Denktaş’ın 2017’de emeklilerin geriye dönük alacaklarının ödenmesindeki olumlu tavır ve gayretlerine de Emekliler Günü’nde bir kez daha teşekkür etti.

“YAŞANAN SORUNLAR YASADAN DEĞİL BÜROKRATLARIN BECERİKSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR”

Koalisyon Hükümeti’nin programında söz verdiği Üst Kademe Yöneticileri Yasası, Dokunulmazlıklar, Milletvekillerinin Mal Beyanları ve Kamu Reformu konularına da değinen Tolga, “Bu konular önemli olmakla birlikte mevcut ana sorunlara ciddi çözümler getirmeyecektir” dedi.

Kamu reformunun ilk üç çalışmanın dışında ayrı bir önem arz ettiğini vurgulayan Tolga, “Eski bürokratlar olarak bürokrasideki sorunların yasadan değil üst kademelere yapılan partizanca atamalar sonucu, o koltuklara oturanların bilgisizliğinden, beceriksizliğinden ve devletin müsteşarı, devletin müdürü gibi değil partinin müsteşarı ve müdürü gibi davranmalarından kaynaklandığını görüyoruz” dedi.

Tolga, hükümetin, yasada gereksiz değişiklikler yapmamasını ve Yasanın öngördüğü ana yapının fazla bozulup, zedelenmemesini temenni etti.

“BİRÇOK İLACI BULAMIYORUZ”

Tolga, sağlıkta ihalelerin gecikmesi, aranan birçok ilacın bulunamamasının da kendilerini derinden yaraladığını ifade ederek, “Vatandaş devlet eczanelerine gittiğinde ‘Bu ilacı isterim’ değil ‘bu ilaç var mı’ diye sorar hale geldi” dedi.

Hastanelerdeki randevu sistemine rağmen uzun zaman beklemek zorunda kalmaları, acile başvuranların çokluğundan yaşanan gecikmeler gibi sorunlara da işaret eden Tolga, “Bizler normal bir yaşamda son yıllarımızı yaşarken artık sağlık hizmetlerinde uzun beklemelere tahammül edemeyiz” dedi.

“HÜKÜMETE VERİLEN SÜRE DOLDU ARTIK SESİMİZİ DUYURACAĞIZ”

Büyük iddialarla oluşan dörtlü koalisyonun topluma güçlü bir umut olduğunu ve bunun boşa çıkmamasını umduklarını dile getiren Tolga, “Koalisyon Hükümeti iktidarda beş ayını doldurmuştur. Artık verilen süre bitmiş olup bundan sonra sivil toplum olarak üyelerimizin hak ve menfaatleriyle ilgili mücadelemize ağırlık vererek ve sesimizi toplumla paylaşacağız” dedi.

“Umarız ki ilk kez iktidar tecrübesi yaşayan siyasi parti liderleri bunlara ne oluyor demezler ve sorunlarımıza çözüm yollarını aralar ve bunları yaparken de bizlerle samimi diyalog içinde olurlar” diyen Tolga, sorun varsa çözüm yolunun ancak ve ancak diyalogla bulunacağını vurguladı.

“AYNI MAL FARKLI FİYATLAR”

Piyasanın da hem sağlık hem de fiyatlar yönünden sıkı denetim altında tutulması gerektiğini belirten Tolga, özellikle et fiyatlarının tamamen kontrolsüz durumda olduğunu söyledi.

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi adına Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Mustafa Tolga, toplumda yaşanan farklı sorunlara da örnekler vererek, belediyelerdeki mali sorunlardan da üzüntü duyduklarını anlattı.

Devletin yerel yönetimlerin halka dönük hizmetlerindeki ortak konulara da müdahale edebilmesi gerektiğini savunan Tolga, özellikle devlet kontrolünde belediyelere sunulmakta olan içme suyu fiyatlarının farklı fiyatlarda satılması ve aralarında ciddi farkların bulunmasına çare üretilmesini istedi.

Dernekler Yasası ile KKTC’deki derneklerin önemli olanaklara kavuşurken Mali Yönden de denetim altına alındığını anımsatan Tolga, “Yeni yasanın belki tartışılabilecek en önemli yanı yedi yaşındaki çocukların örgütlere üye olmasına ve on beş yaşındakilerin ise derneklerin yetkili organlarına girmesine olanak vermesidir. Bu hak ne zaman ve nasıl kullanılır bunu zamanla göreceğiz. Dileğimiz bu yasal olanağın yakından denetlenmesidir” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI

Konsey, basın toplantısının ardından Cuma namazından önce Arapahmet Camii’nde mevlit okuttu.

Emekliler Haftası nedeniyle Posta Dairesi de her yıl olduğu gibi 4 Temmuz’a kadar gönderilere kaşe vuracak.

Yarın ise, saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na, saat 10.30’da Özgürlük ve Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrine ve saat 11.00’de de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrine çelenk konulacak ve saygı duruşunun ardından hizmetlerinin anlatılacağı birer konuşma yapılacak.

Hafta dolayısıyla her dernek de yaşlı ve hasta üyelerini ziyaret edecek.