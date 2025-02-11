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En fazla yağış o bölgeye düştü... Tam 87 kilogram...

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 87 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.
En fazla yağış o bölgeye düştü... Tam 87 kilogram...

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beylerbeyi 87 Kg/M², Taşkent   58  Kg/M², Boğaz 57  Kg/M², Girne 46 Kg/M², Alevkaya 40  Kg/M², Esentepe 34  Kg/M², Karaoğlanoğlu 25 Kg/M²,  Kozanköy, Lapta           18  Kg/M², Selvilitepe, Sipah, 17  Kg/M², Yenierenköy 15  Kg/M², Balıkesir 14  Kg/M², Gönyeli 13  Kg/M², Alsancak 12  Kg/M”

Diğer yörelere ise 0.1 ile 10 kg/m² arası yağış düştü.

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