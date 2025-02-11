En fazla yağış o bölgeye düştü... Tam 87 kilogram...

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Beylerbeyi 87 Kg/M², Taşkent 58 Kg/M², Boğaz 57 Kg/M², Girne 46 Kg/M², Alevkaya 40 Kg/M², Esentepe 34 Kg/M², Karaoğlanoğlu 25 Kg/M², Kozanköy, Lapta 18 Kg/M², Selvilitepe, Sipah, 17 Kg/M², Yenierenköy 15 Kg/M², Balıkesir 14 Kg/M², Gönyeli 13 Kg/M², Alsancak 12 Kg/M”
Diğer yörelere ise 0.1 ile 10 kg/m² arası yağış düştü.
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