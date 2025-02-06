  • BIST 9825.71
  • Altın 3306.753
  • Dolar 35.8889
  • Euro 37.2668
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağı" açıklamaları dünyada şaşkınlık yarattı

En fazla yağış Taşkent’e düştü

» »
Meteoroloji Dairesi verilerine göre, 5 Şubat sabahından bu sabaha kadar en fazla yağış metrekareye 34 kilogram ile Taşkent’e düştü. Onu 33 kg/m² ile Kozanköy, 26 kg/m² ile Gemikonağı ve 24 kg/m² ile Lefke takip etti.
En fazla yağış Taşkent’e düştü

Meteoroloji Dairesi verilerine göre, 5 Şubat sabahından bu sabaha kadar en fazla yağış metrekareye 34 kilogram ile Taşkent’e düştü. Onu 33 kg/m² ile Kozanköy, 26 kg/m² ile Gemikonağı ve 24 kg/m² ile Lefke takip etti.

Gaziveren ve Boğaz'da 21, Yeşilırmak ve Güzelyurt'ta 18, Bostancı'da 15, Zaferburnu, Karaoğlanoğlu, Selvilitepe ve Lapta'da 13, Zümrütköy ve Beylerbeyi'nde 12, Çamlıbel ve Girne'de 11, Kalkanlı ve Akdeniz'de 10, Lefkoşa, Taşpınar, Alevkaya ve Koruçam'da ise 9 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer bölgelerde ise yağış miktarının 0,4 ile 8 kilogram arasında olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KKTC’de İkamet İzni Olmayan 6 Kişi Yakalandı06 Şubat 2025 Perşembe 11:49
  • Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda Seyir Halindeki Araç Alev Aldı06 Şubat 2025 Perşembe 11:39
  • Gazimağusa’da Sahte Evrak ve Dolandırıcılık Operasyonu06 Şubat 2025 Perşembe 11:28
  • Borçlu aboneler dikkat: Son ödeme tarihi 17 Şubat06 Şubat 2025 Perşembe 10:53
  • Dikkat... Çatalköy’de elektrik kesintisi06 Şubat 2025 Perşembe 10:19
  • Yağışlar yarın ve cuma da yer yer devam edecek05 Şubat 2025 Çarşamba 16:52
  • Hayati Öneme Sahip İlaca Ulaşamayan Aile Çözüm Arıyor05 Şubat 2025 Çarşamba 16:26
  • Enflasyon: Türkiye'de 5 KKTC'de 2! Sizce doğru mu?05 Şubat 2025 Çarşamba 16:16
  • Büyükbaş hayvan düşük tazminatları ödendi05 Şubat 2025 Çarşamba 15:19
  • Tabipler Birliği: Adaletin sağlanması 'olası kast ile ölüme sebep olmakla' gelecek05 Şubat 2025 Çarşamba 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti