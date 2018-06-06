  • BIST 97.823
  • Altın 191,703
  • Dolar 4,5959
  • Euro 5,3841
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

“En önemli projem, emirnamenin çıkarılmasıdır”

» »
Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Salı günkü 2. Konuğu İskele Belediye Bağımsız Başkan adayı Fikret Civisilli oldu. Program sunucusu Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Civisilli, projeleri hakkında bilgiler verdi…
“En önemli projem, emirnamenin çıkarılmasıdır”

Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Salı günkü 2. Konuğu İskele Belediye Bağımsız Başkan adayı Fikret Civisilli oldu. Program sunucusu Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Civisilli, projeleri hakkında bilgiler verdi…

Fikret Civisilli: “En önemli projem, emirnamenin çıkarılmasıdır”

Ali Kişmir’in programın açılışını yapmasının ardından, Civisilli kendini tanıttı:
“Larnaka’ya bağlı Civisil köyünde doğdum.Güneyden kuzeye göç ettiğimizde İskele’ye yerleştik. İlk ve ortaokulu Bekir Paşa Lisesi’nde bitirdim, üniversiteyi DAÜ’de, Dr Fazıl Endüstri Meslek Lisesi’nde de 27 yıllık öğretmenim. Bir çok kulüpte top oynadım antrenörlük yaptım, evliyim 2 tane çocuğum var.”

Daha sonra Civisilli, hem Ali Kişmir’in, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve İskele için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Benim gaylem İskele.”

“Fikret Hoca üzerine düşeni yaptı ve aday oldu.”

“Ben kazanırsam herkes kazanacak İskele kazanacak.”

“İskele Kıbrıs’ın en güzel bölgesi, incisi. Süratle imar planı çıkarılmalı.”

“Binlerce öğrencim oldu, tek bir tanesi benim dürüstlüğümden şüphe etmez.”           

“En önemli projem, emirnamenin çıkarılmasıdır. Bu benim olmazsa olmazımdır.”

“Sosyal aktivite merkezimizin olmaması merkezi hükümetlerin suçudur.”

“Geçmişteki siyasiler İskeleye yatırım yapılmasının önünü kesmiştir.”

“Ben mücadelenin içinden gelen biriyim. Belediye başkanlığının üzerinden gelebileceğime inanırım.”

“Mühim olan beldeki gençleri yetiştirmek.”

“Belediyenin en az 30 personeli atıl durumda. Bu insanların yerine dışardan eleman alıyorlar. Şu anki belediyede çalışanlar huzursuz. Birileri Hasancı, birileri Oktaycı...”

“Ben kendimi kimseye borçlu bırakmam. Kimse beni menfaat beklediği için sevmez.”

“Ben halkın adayıyım. CTP de bana kurumsal destek verdi,  teşekkür ederim.”

“Gençlik merkezi ve çevre temizliği benim için en önemli şeylerdir.Gıda güvenliği olmazsa olmazımdır.”

“Pazarcıları denetleyeceğim, temiz mal almalarına yardımcı olacağım. Temiz gıda temiz gelecek.”

Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 14. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (İskele Belediyesi'ni konuşuyoruz) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hedef çocuklarda çevre farkındalığını artırmak05 Haziran 2018 Salı 19:29
  • Taşkent doğa parkı’nda çevre günü…05 Haziran 2018 Salı 19:27
  • CMC önünde “Süpürgeni kap gel” sloganlı eylem yapıldı05 Haziran 2018 Salı 19:25
  • Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme çabasında olacağız05 Haziran 2018 Salı 19:23
  • Kadın elinin değdiği her şey kıymetli ve özel05 Haziran 2018 Salı 19:22
  • Karaman HP Girne ilçe yetkilileriyle görüştü05 Haziran 2018 Salı 19:21
  • Hedefimiz çevre dersinin daha küçük yaşlardan alınmasını sağlamak05 Haziran 2018 Salı 19:19
  • Sertoğlu Kamu-Sen’i ziyaret etti05 Haziran 2018 Salı 19:15
  • Dört yıllık görev süremizde tek bir şaibe, tek bir soru işareti yoktur05 Haziran 2018 Salı 19:13
  • Özçınar, bölge okullarını ziyaret etti05 Haziran 2018 Salı 19:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti