Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Salı günkü 2. Konuğu İskele Belediye Bağımsız Başkan adayı Fikret Civisilli oldu. Program sunucusu Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Civisilli, projeleri hakkında bilgiler verdi…

Fikret Civisilli: “En önemli projem, emirnamenin çıkarılmasıdır”

Ali Kişmir’in programın açılışını yapmasının ardından, Civisilli kendini tanıttı:

“Larnaka’ya bağlı Civisil köyünde doğdum.Güneyden kuzeye göç ettiğimizde İskele’ye yerleştik. İlk ve ortaokulu Bekir Paşa Lisesi’nde bitirdim, üniversiteyi DAÜ’de, Dr Fazıl Endüstri Meslek Lisesi’nde de 27 yıllık öğretmenim. Bir çok kulüpte top oynadım antrenörlük yaptım, evliyim 2 tane çocuğum var.”

Daha sonra Civisilli, hem Ali Kişmir’in, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve İskele için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Benim gaylem İskele.”

“Fikret Hoca üzerine düşeni yaptı ve aday oldu.”

“Ben kazanırsam herkes kazanacak İskele kazanacak.”

“İskele Kıbrıs’ın en güzel bölgesi, incisi. Süratle imar planı çıkarılmalı.”

“Binlerce öğrencim oldu, tek bir tanesi benim dürüstlüğümden şüphe etmez.”

“En önemli projem, emirnamenin çıkarılmasıdır. Bu benim olmazsa olmazımdır.”

“Sosyal aktivite merkezimizin olmaması merkezi hükümetlerin suçudur.”

“Geçmişteki siyasiler İskeleye yatırım yapılmasının önünü kesmiştir.”

“Ben mücadelenin içinden gelen biriyim. Belediye başkanlığının üzerinden gelebileceğime inanırım.”

“Mühim olan beldeki gençleri yetiştirmek.”

“Belediyenin en az 30 personeli atıl durumda. Bu insanların yerine dışardan eleman alıyorlar. Şu anki belediyede çalışanlar huzursuz. Birileri Hasancı, birileri Oktaycı...”

“Ben kendimi kimseye borçlu bırakmam. Kimse beni menfaat beklediği için sevmez.”

“Ben halkın adayıyım. CTP de bana kurumsal destek verdi, teşekkür ederim.”

“Gençlik merkezi ve çevre temizliği benim için en önemli şeylerdir.Gıda güvenliği olmazsa olmazımdır.”

“Pazarcıları denetleyeceğim, temiz mal almalarına yardımcı olacağım. Temiz gıda temiz gelecek.”

Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 14. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (İskele Belediyesi'ni konuşuyoruz) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.