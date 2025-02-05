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Enflasyon: Türkiye'de 5 KKTC'de 2! Sizce doğru mu?

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Enflasyon: Türkiye'de 5 KKTC'de 2! Sizce doğru mu?
Enflasyon: Türkiye'de 5 KKTC'de 2! Sizce doğru mu?

İstatistik Kurumu, ocak ayı hayat pahalılığını yüzde 2,02 olarak açıkladı. Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,61 oranında arttı.

En yüksek artış haberleşme grubunda

Ocakta ana harcama grupları arasında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 11,52 ile haberleşme grubunda kaydedildi. Sağlık harcamaları yüzde 7,52, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 4,32, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 2,73, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 1,39, eğitim yüzde 1,38, eğlence ve kültür yüzde 1,27, lokanta ve oteller yüzde 1,26, ulaştırma yüzde 1,13, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri yüzde 1,02, alkollü içecekler ve tütün ise yüzde 0,37 oranında arttı. Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 0,86 oranında düşüş yaşandı.

Ocak ayında endekste yer alan 436 ürünün fiyatı yükselirken, 129 ürünün fiyatı düştü. En fazla fiyat artışı, yüzde 60,18 ile pasaport alım masraflarında gerçekleşti. Bunu yüzde 39,22 ile nar, yüzde 38,49 ile gollandro takip etti. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 50 ile milli piyango biletinde görüldü. KKTC devlet piyango bileti yüzde 33,33, kabak ise yüzde 31,22 oranında ucuzladı.

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