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Engelliler Federasyonu Başkanı yeniden Derviş Yücetürk oldu

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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu tarafından bugün saat 10.00’da gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurul toplantısında, Federasyon başkanlığına tek aday olan Derviş Yücetürk yeniden oy birliğiyle seçildi.
Engelliler Federasyonu Başkanı yeniden Derviş Yücetürk oldu

Federasyon’dan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda düzenlenen toplantıya; üye dernekler Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ve Umut Otizm Derneği tarafından belirlenen 7’şer kişilik delegeleri katıldı.

Açıklamada, divan başkanlığına Mustafa Özerdem, yazmanlıklara ise Rukan Ateş ve Gülten Beyazsaçlı’nın seçildiği ifade edildi.

Açıklamada, Faaliyet ve Mali raporların oy birliğiyle aklanması sonrasında yetkili organların seçimine geçildiği belirtdi. Yetkili organların seçim sonuçları şöyle: 

“Asbaşkanlığa Melek Çaluda, Mali İşler Sorumlusu ve Sekreter Mustafa Özerdem, Sosyal İlişkiler Sorumlusu Fikri Gürpınar, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Refia Arı oy birliğiyle onaylanırken, Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine Serdar Naimoğlu, Gülten Beyazsaçlı, Hüseyin Saltan, Güneş Mevlüt oy birliğiyle onaylanmışlardır. Denetim Kurulu üyeliklerine Rukan Ateş, Gülten Bostacı, Buse Erozan, Gizem Aksu Saltan oy birliğiyle onaylanmışlardır. Denetim Kurulu yedek üyeliklerine; Gülşah Meryem Şeherli Ayboğa, Selin Çaluda, Muzaffer Şonya, Arife Başsın oy birliğiyle onaylanmışlardır. Disiplin kurulu Başkanlığına; İbrahim Koşucu, Mehmet Özsöz, Hatice Güneş, Gamze Özerdem oy birliğiyle onaylanmışlardır. Disiplin kurulu yedek üyelere; Kemal Kahvecioğlu, Harise Bostancı, Sevgi Beyköylü Bayar ve Serdar Özirfanoğlu oy birliğiyle onaylanmışlardır.”

 

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