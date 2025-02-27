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Ercan-Gaziköy yolunda korkutan kaza... Araç küle döndü!

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Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan araç kullanılamaz hale geldi.
Ercan-Gaziköy yolunda korkutan kaza... Araç küle döndü!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

27.02.2025 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde, Yaşar KOŞAR (E-57) yönetimindeki PH 872 plakalı salon araç ile Gaziköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Gaziköy’ün girişinde bulunan Alpet Petrol İstasyonu önlerinde geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kenarında bulunan köprü betonuna çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. 
Kaza sonucu PH 872 plakalı araçta oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi neticesinde ise, konu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, konu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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