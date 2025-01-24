Ercan Havalimanı’nda ‘Bularak Hırsızlık’ Suçlaması: Bir Kişi Tutuklandı

Ercan Havalimanı’nın çıkış bölümünde 15 Ocak 2025 tarihinde, bir şahıs tarafından bırakılan 3 karton sigara, bir çift bot, asma yaprağı ve turşu, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından alınarak çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen B.A. (59), Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Zanlı hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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