  • BIST 9036.16
  • Altın 4217.316
  • Dolar 39.1881
  • Euro 44.784
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAUkrayna savaşı Rus topraklarına taşıdı: Hava üsleri ve ağır bombardıman uçakları vuruldu

Ercan Havalimanı’nda taksi işgali

» »
Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesi ile birlikte aradan geçen 12 yılda havalimanı önündeki taksi işgali halen devam ediyor.
Ercan Havalimanı’nda taksi işgali

Yıllardır havalimanında işgalci konumda bulunan ve kira ödemeyen taksiciler, yeni Havalimanın’na geçilmesin rağmen işgali sürdürmeye devam ediyor. Ercan Havalimanı’nda gelen yolcu bölümünden araçları ile yolcularını almaya gelen halkımızı taksicilerin iki yolu işgal etmesi nedeniyle havalimanınnda büyük bir trafik kaosu yaşatıyorlar. Adamıza gelen turistler de ülkemize adım atar atmaz bu kaos ile yüzleşiyor.

   Taksiciler, hem gelen yolcu bölümündeki iki yolu işgal edip halka ve turistlere trafik kaosunu yaşatırken, hem de sözleşme gereği işletmeciye kira ödemeyerek devlete olan yükümlülüklerini de yerine getirilmesine engel olup devlet maliyesini gelir kaybına sokuyorlar. 

12 yıldır kira vermiyorlar  

   Taksiciler, Ercan Havalimanı’nın işletmesini 12 yıldır devralan T&T Havalimanı İşletmeciliğine kira sözleşmesi gereği belirli bir meblağ ödemesi gerekirken bunu hem yapmıyor, hem de sözleşme gereği alınan kiranın yüzde 47.8 ve yüzde 16’lık kısmının da devlet bütçesine gitmesine olanak tanımıyorlar. 12 yılıdır havalimanını işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne yaklaşık 50 milyon TL borcu bulunan taksicilerin develete de yaklaşık 27.7 milyon TL’yi verilmesine engel olup vatandaşın hakkınından çalmayı sürdürüyor.

   Yeni Havalimanına geçmeden önce 2 milyon yolcunun ağırlandığı eski havalimanında 36 taksici bulunurken, 2025 yılı sonuna kadar 5.7 milyon yolcu rakamı beklenirken yine 36 taksici yolcuları karşılamaya devam ediyor. Taksicilerin gelen turistlere karşı davranışları, kılık kıyafetleri de zaman zaman şikayet konusu olarak da karşımıza çıkıyor.

   Dünya’nın bir çok havalimanında taksicilerin gerek araçlarının renkleri, duracakları yerler sistemli ve düzenli bir şekilde belirli bir kurallara göre ayarlanırken, vatandaşlar da yeni ve modern bir havalimanı olan Ercan Havalimanı’na da böyle bir sistemin getirilmesini istiyor. 

   Öte yandan, Taksicilerin  devletten ücretsiz alıdığı “T” taksi plaka izinleri bugün 300 bin Sterline el değiştirildiği göz önüne alındığında büyük bir gelir elde edilirken, taksicilerin havalimanında işgalci konumda kalmayı sürdürmeleri gelen yolcu önünde yaşanan tıkanıklığın baş faktörleri olarak da karşımıza çıkıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KKTC'deki eski eserler ve anıtlar gündeme geldi02 Haziran 2025 Pazartesi 11:47
  • Yasa Dışı İkamet Eden Şahıs Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:46
  • Trafikte Tehlikeli Saatler: Üç Ayrı Kazada Bir Yaralı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:45
  • Dörtyol’da Ağıl Yangını: Tonlarca Yem ve Ekipman Kül Oldu02 Haziran 2025 Pazartesi 11:44
  • Eşini Ciddi Şekilde Darp Etti, Çene Kemiğini Kırdı: Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:43
  • Lefke’de Eve Girip Bilgisayar ve Ziynet Eşyaları Çaldı: Bir Kişi Tutuklandı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:43
  • Servis Aracında Aniden Rahatsızlanan 46 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti02 Haziran 2025 Pazartesi 11:42
  • Kayıp Üniversite Diploması İlanı02 Haziran 2025 Pazartesi 11:29
  • Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği protokol imzaladı02 Haziran 2025 Pazartesi 10:32
  • Erhan Arıklı: Limanlar çökmek üzere02 Haziran 2025 Pazartesi 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti