Ercan Havalimanı’nda taksicilerin işgali devam ediyor

Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesi ile birlikte aradan geçen 12 yılda havalimanı önündeki taksi işgali halen devam ediyor.

Yıllardır havalimanında işgalci konumda bulunan ve kira ödemeyen taksiciler, yeni Havalimanın’na geçilmesiyle de ayni işgali sürdürmeye devam ediyor. Gelen yolcu bölümünden araçları ile yolcularını almaya gelen halkımız taksicilerin iki yolu işgal etmesi nedeniyle havalimanında büyük bir trafik kaosu yaşatıyorlar. Adamıza gelen turistler de ülkemize adım atar atmaz bu kaos ile yüzleşiyorlar.

Taksiciler, hem gelen yolcu bölümündeki iki yolu işgal edip trafik kaosunu halka yaşatırken, hem de sözleşme gereği işletmeciye kira ödemeyerek devlete olan yükümlülüklerini de yerine getirilmesine engel olup devlet maliyesini gelir kaybına sokuyorlar.

Taksiciler T&T personellerine saldırıp darp etti.

Dün öğleden sonra T&T şirketi yetkililerinin yol işgalini sürdüren taksiciler ile konuşmak istediği sırada bazı taksiciler şirket personeline saldırarak personeli darp etti.

Taksiciler hakkında bugüne kadar sağduyulu ve diyalog ile sorunun aşılması için çaba sarf eden T&T yetkilileri, taksicilerin bu adaletsiz ve öfke dolu sert davranışlarından dolayı taksicilerle ilgili polise şikayetçi oldu.

Darp edilen T&T personelleri hastanede tedavilerinin ardından taburcu oldu.

12 yıldır kira vermiyorlar

Taksiciler, Ercan Havalimanı’nın işletmesini 12 yıldır devralan T&T Havalimanı İşletmeciliğine 12 yıldır kira sözleşmesi gereği belirli bir meblağ ödemesi gerekirken bunu hem yapmıyor, hem de sözleşme gereği alınan kiranın yüzde 47.8 ve yüzde 16’lık kısmının da devlet bütçesine gitmesine olanak tanımıyor.