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Ercan ile İstanbul arasındaki bazı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi

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Ercan Havalimanı ile İstanbul arasında karşılıklı gerçekleştirilecek bazı uçak seferleri, İstanbul ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Ercan ile İstanbul arasındaki bazı uçak seferleri karşılıklı iptal edildi

 Sivil Havacılık Dairesi Müdür Yardımcısı Naciye İlkman Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, KKTC’den İstanbul’a bugün, yarın ve pazar günü karşılıklı gerçekleştirilecek bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini belirtti.

İlkman, “Bugün ve yarın THY, A-Jet ve Pegasus ile pazar günü Pegasus’un bazı seferleri karşılıklı iptal edildi. Pazar günü için THY’den herhangi bir bilgi gelmedi.” diye konuştu.

Öte yandan, T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, “THY 965 ECN-IST, PGT 1912 SAW/ECN, PGT 1913 ECN/SAW, THY 960 IST/ECN, THY 961 ECN/IST, AJET 155 SAW/ECN, AJET 156 ECN/SAW,  PGT 1916 SAW/ECN, PGT 1917 ECN/SAW, THY 966 IST/ECN, THY 967 ECN/IST, PGT 1922 SAW/ECN ve PGT 1923 ECN/SAW” seferleri bugün gerçekleştirilemeyecek.

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