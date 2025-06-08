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Ercan’da x-ray cihazından başkasının cüzdanını çalan kişi tutuklandı

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Ercan’da x-ray cihazından başkasının cüzdanını çalan kişi tutuklandı
Ercan’da x-ray cihazından başkasının cüzdanını çalan kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, kontrol sırasında x-ray cihazından başka bir şahsın para cüzdanını çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, Ercan’da dün yolcu olarak bulunan T.D.(E-43)’nin, yolcu gidiş salonunda kontrol noktası olan x-ray cihazından geçmekte olduğu bir sırada yürüyen bant üzerinde başka bir şahıs tarafından bırakılan para cüzdanı ve içerisindeki 8 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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