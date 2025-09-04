  • BIST 10832.59
Ercan Havaalanında ülkemizden tasarrufundaki uyuşturucu madde ile ayrılmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı A.T.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ercan'da yakayı ele verdi!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Abdulkerim Yaşar olayla ilgili bulguları aktardı.

Yaşar, 3 Eylül 2025 tarihinde saat 17:55 raddelerinde Ercan Havalimanı Giden Yolcu Salonunda İstanbul'da sakin zanlının, Kale 8 diye bilinen kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği esnada beraberinde bulundurduğu orta boy gümüş renk çekilen valizde arama yapıldığını belirtti.

Polis yapılan aramada söz konusu bavul içerisinde 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü ve 1 adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigaranın tespit edilerek zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. 

Polis memuru Abdulkerim Yaşar zanlının mesele ile ilgili bir ifade verdiğini ve teyit tekzip edileceğini ayrıca emare alının maddelerin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

