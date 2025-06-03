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Ercan'dan yasaklı madde ile çıkacaktı!

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Ercan Havalimanın da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.B yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ercan'dan yasaklı madde ile çıkacaktı!

30 Mayıs 2025 tarihinde saat 09:50 raddelerinde Ercan Havalimanı yolcu gidiş bölümünde Kale 12 diye bilinen Xray cihazında Mağusa’da sakin E.B'nin kullanımında bulunan mavi renk sırt çantası içerisinde GIZEH marka öğütücü içeresinde hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.  Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade verdiğini belirti. Polis zanlının tasarrufunda bulunan ve emare alınan öğütücü ve uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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