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Erdinç Gündüz bugün son yolculuğuna uğurlanacak

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Cuma günü hayatını kaybeden Kıbrıs Türk müziğinin öncülerinden, efsanevi folk rock grubu Sıla-4 grubunun yaşayan son iki üyesinden biri olan Erdinç Gündüz, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Erdinç Gündüz bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Cuma günü hayatını kaybeden Kıbrıs Türk müziğinin öncülerinden, efsanevi folk rock grubu Sıla-4 grubunun yaşayan son iki üyesinden biri olan Erdinç Gündüz, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Gündüz’ün cenazesi saat 11.00’da BRT Sitesi’nde yer alacak cenaze töreninin ardından Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Gündüz kimdir? 

Erdinç Gündüz, 24 Ekim 1949’da Baf’ın Esentepe (Aynikola) köyünde dünyaya geldi. 7 yaşında keman dersleri almaya başlayan Gündüz, 1963 yılında gitarla tanıştı ve müzikle yaşamı boyunca kopmaz bir bağ kurdu. 1964 yılında Sıla-4 grubunu kuran Erdinç Gündüz, Ferahzad Gürsoy, Raif Denktaş ve Aydın Kalfaoğlu ile birlikte Kıbrıs Türk halk müziğini modern folk rock anlayışıyla harmanlayarak geniş kitlelere ulaştırdı. Grup, 1969 sonrası çalışmalarını yoğunlaştırarak Kıbrıs Türk müziğinde önemli bir yer edindi.

Erdinç Gündüz, müzik kariyerinin yanı sıra medya dünyasında da aktif rol oynadı. Bayrak Radyosu’nda program yapımcılığı ve müzik yayınları sorumluluğu görevlerinde bulunan Gündüz, Almanya’da medya eğitimi aldıktan sonra BRT’de program amiri ve yayın koordinatörü olarak görev yaptı. Emekliliğinin ardından Kıbrıs Medya Grubu’nda Kıbrıs FM ve Kıbrıs TV’nin kuruluşunda önemli görevler üstlendi ve bu kurumlarda genel müdürlük yaptı. 2009 yılında Kıbrıs Medya Grubu’ndan ayrıldıktan sonra Yeni Düzen gazetesinde köşe yazarlığına devam etti.

Sıla-4, Kıbrıs halk müziğini modernize ederek ve rock unsurlarıyla zenginleştirerek adada ve Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesi kazandı. Gruptaki Erdinç Gündüz’ün gitar ve müzik yönetimi, grubun unutulmaz eserlerine hayat verdi.

Erdinç Gündüz’ün vefatı, Kıbrıs Türk müziği ve kültür dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Sevenleri ve müzik camiası, onun mirasını yaşatmaya devam edecek.

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