Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin ve en başta da Afganistan’ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İnişi - Açık Deniz Karakol Gemisi Sac Kesim Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Şubat 2020'de gerçekleştirilen konsey toplantısında ilişkilerimiz tekrar ele alındı. Salgına rağmen, ülkemizde düzenleyeceğimiz bir sonraki toplantı için hazırlık yapıyoruz. Pakistan ile ortak gündemimizi geliştirmenin çabası içindeyiz. Savunma sanayindeki ortaklığımızı daha da ilerletme konusunda mutabıkız. Pakistan ile güçlü siyasi ilişkilerimiz ve savunma sanayisindeki ilişkilerimizin ticarete de yansımasını istiyoruz. Bir yol haritasında Şubat 2020'de imzaladık. Kurumlarımız bu eylem planının hayata geçirilmesi için çalışmalara devam ediyor.

"İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız"

Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan’a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan’a hayati görevler düşüyor. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız, bölgenin ve en başta da Afganistan’ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Pakistan ile işbirliğini artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Elimizdeki tüm imkânları seferber etmekte kararlıyız.

Ülkenin yönetimini üstlendiğimiz 19 yıl boyunca savunma sanayimizin her projesiyle her yatırımıyla, her sıkıntısının çözümüyle bizzat ilgilendik. Terörle mücadeleden sınır ötesi harekâtlarımıza kadar attığımız her adımda maruz kaldığımız açık gizli ambargoları biliyoruz.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı için üretilmesi planlanan 10 adet açık deniz hareket ve karakol gemisinin ilk sac kesimini yapıyoruz. Üzerinde bir helikopter ve İHA'nın yer alacağı bu gemimiz 21 gün boyunca denizde kesintisiz görev icra edebilecek. Türkiye kara ve hava unsurlarının yanı sıra denizde de hem üretim hem operasyon gücünü artırmaktadır.

"Savunma sanayisinde bağımlılığımızı yüzde 20’lere çektiğimiz yere geldik"

Bunların hiçbiri bizi yıldıramadı, hedeflerimizden uzaklaştıramadı. Sonuçta savunma sanayiindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80’lerden yüzde 20’lere çektiğimiz yere geldik. Son 6 yılda Suriye, Libya ve Karabağ’da ortaya koyduğumuz güçlü duruşun, elde ettiğimiz başarıların gerisinde büyük bir emek, mücadele ve azim vardır. Batılılar bize vermedikleri her savunma sanayii ürünüyle kendi tasarım ve üretim sürecimizi başlatmamıza yol açmışlardır. Sağ olsunlar.

Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak, çaresiz bırakmak, ve dayattıkları istikamete yönlendirmek için uyguladıkları sinsi politikaların bugün bizi getirdiği yer sebebiyle aslında kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Halen yürütmekte olduğumuz ve önümüzdeki 4-5 yıl içinde hepsi neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayii alanında dünyanın en üst ligine çıkmış olacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023’te milletimize vereceğimiz en büyük armağanın işte bu olduğuna inanıyoruz.

Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkânların her birini dostlarıyla, kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir. Tıpkı bugün burada denize indirme törenini yaptığımız MİLGEM Korveti gibi önümüzdeki dönemde elde edeceğimiz her bir imkân Pakistanlı dostlarımızın da emrinde olacaktır.

Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmalarında kaza kırımda hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebat için taziyelerimi sunuyorum. Sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ülkemizi daha büyük felaket ve acılardan korusun.