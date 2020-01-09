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Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'da 12 Ocak Pazar gününün ilk dakikasından başlayarak ateşkes çağrısı yaptı.
Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı

İki liderin İstanbul'da baş başa görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için uzun zamandır çalıştıklarını hatırlattı ve iki liderin 12 Ocak saat 00:00'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunduklarını duyurdu.

Çavuşoğlu "Kalıcı bir barışın tesis edilmesi için ortağımız Rusya ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Berlin sürecinin de başarıya ulaşması Libya'ya barış için faydalı olacaktır" dedi.

Lavrov da "Devlet başkanlarımız işbirliğimizin geliştirilmesi için her türlü adımın atılması gerektiğini belirttiler" ifadelerini kullandı.

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı olumsuz olarak etkilediğini söyleyen Lavrov, BM kararları doğrultusunda Libya konusunda bir yol haritası izlediklerini açıkladı ve ekledi:

"Libya sorununun çözümünde Berlin sürecinin devam ettirilmesinin önemini vurguladık.

"Libya'daki çözüm sürecine tüm taraflar ve komşu ülkelerin katılımı önemlidir."

Lavrov, gerekli temasların sağlanması için iki ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra savunma bakanlarına da talimat verildiğini aktardı.

"Suriye'nin egemenliği ve siyasi birliliğine bağlılık"

İki liderin yaptığı ortak yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz. İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sükunetin, İdlip'le ilgili bütün anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle sağlanması gerekliliğini vurguluyoruz.

"Başta Trablus çevresinde artan çatışmalar olmak üzere, uzun süredir savaştan muzdarip olan Libya'daki gelişmeleri büyük bir endişeyle izliyoruz. Libya'da kötüleşen durum, geniş mücavir bölgenin, tüm Akdeniz bölgesinin ve Afrika kıtasının güvenliğini ve istikrarını sarsmakta, düzensiz göçü, silahların daha fazla yayılmasını, terörizmi ve yasadışı kaçakçılık dahil diğer suç faaliyetlerini tetiklemektedir.

"Mevcut kritik şartlar altında ve ilgili BMGK Kararlarının ortaya koyduğu amaçlar ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Bu çerçevede, arabulucular olarak, Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurmak, sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için gereken önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek, Libya halkının acılarına son vermek ve ülkeye barış ve refahı yeniden getirmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Libyalıların, istisnasız bütün vatandaşlarının çıkarlarını hesaba katan ulusal çapta bir diyalog çerçevesinde, vatanlarının geleceğine bağımsız bir şekilde karar verebileceklerine dair inancımız tamdır."

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