Erenköy Lisesi öğrencilerinden okul otobüsü kazasına tepki: Bu bir kaza değil, ihmalin sonucudur

14 Mayıs’ta meydana gelen okul otobüsü kazasında yaralanan 28 öğrencinin aileleri ve arkadaşları eylem yaptı. Öğrenciler ve aileler “Bu bir kaza değil, ihmaller zinciri” diyerek sorumluların hesap vermesini istedi.

Erenköy Lisesi öğrencilerini taşıyan okul otobüsünün 14 Mayıs’ta devrilmesi sonucu yaralanan 28 öğrencinin aileleri ve okul arkadaşları, yaşananlara tepki göstermek amacıyla eylem yaptı.

Okul önünde toplanan grup adına öğrenciler tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, yaşananların bir trafik kazası değil, denetimsizlik ve sorumsuzluğun sonucu olduğu ifade edildi.

“Arkadaşlarımız evlerine gitmek için bindikleri okul otobüsünde canlarından oluyorlardı. Hâlâ yüreğimizde yara var. Bu bir kaza değil, denetimsizliğin ve sorumsuzluğun sonucudur. Sessiz kalmayacağız, yaşananları görmezden gelmeyi reddediyoruz,” denilen açıklamada, ihmallerin bedelini öğrencilerin ödediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, kazaya karışan otobüsün daha önce de arızalar yaşadığı ve yağışlı havalarda içine su aldığı öne sürüldü. Aynı aracın geçmişte de kazaya karıştığı hatırlatıldı.

“Canımız bir özür kadar ucuz mu? Bu ihmallerin hiçbir cezası olmayacak mı? Sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Koltuklarınız canımızdan daha değerli değil,” ifadeleriyle yetkililere seslenen öğrenciler, güvenli ulaşımın her öğrencinin hakkı olduğunu belirtti.

Eylemde, güvenli okul servisleri ve sorumluların hesap vermesi çağrısı yapıldı.