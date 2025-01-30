Erhan Arıklı: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından erken seçim kaçınılmazdır!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra erken seçimin kaçınılmaz olduğunu ve erken seçim için Aralık 2025 ile Şubat 2026 arasında bir tarih öngördüğünü belirtti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gökhan Altıner'in Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli programa konuk oldu. Arıklı, kalkınma programı, bütçe açığı, inşaat sektörü, ekonominin Güney'e kayması ve asgari ücret konularında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ziyareti ve kalkınma programı hakkında açıklamalarına başlayan Arıklı, Cevdet Yılmaz'ın Türkiye'de kalkınma bakanı olarak görev üstlendiğini, kendisinin bu konunun uzmanı olduğunu ve hazırlanan planda büyük emeği olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

Arıklı, mevcut hükümetin en uzun soluklu ve en istikrarlı hükümet olduğunu belirtirken, hükümetinin en büyük başarılarından birinin hazırlanan bu 5 yıllık kalkınma programı olduğunu ve bu planın gelecekteki hükümetlere dahi ışık tutacağını belirtti.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN ARDINDAN ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZDIR"

Erken seçim konusuna değinen Arıklı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından erken seçimin kaçınılmaz olduğunu, Aralık 2025 ile 2026 Şubat arasında erken seçim beklediğini belirtti.

Hükümetten çekilme konusuna da değinen Arıklı, "Kendi vicdanıma veremediğim cevabı, seçmene nasıl vereceğim" diyerek bütçe açığı konusuna değindi.

Bütçe açığının illa zamlarla değil, şans oyunları, bitcoin-forex ve sanal bet yasalarının geçmesiyle beraber kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınarak bütçe açığının kapatılması konusunda çok önemli olacağını belirtti.

Başbakan ile bu konuları konuştuğunu belirten Arıklı, önümüzdeki süreç içerisinde bu bekleyen yasaların hazırlanacağını belirtti.