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Erhan Arıklı: Ersin Tatar bağımsız aday olursa destekleyebiliriz

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Erhan Arıklı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar’ın bağımsız aday olması halinde destekleyebileceklerini belirterek, UBP adayını ilk turda desteklemeyeceklerini söyledi. "Tatar bağımsız olursa destekleyebiliriz" dedi.
Erhan Arıklı: Ersin Tatar bağımsız aday olursa destekleyebiliriz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olması durumunda Ersin Tatar’ı destekleyebileceklerini belirterek, yeşil ışık yaktı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın sunduğu Günaydın Ada programına konuk oldu.

Arıklı, UBP’nin adayını ilk turda desteklemeyeceklerini belirterek, “Ersin Tatar, bağımsız aday çıkması halinde YDP aday çıkarma kararını yeniden gözden geçirecektir ve bağımsız aday olarak Ersin Tatar’ı destekleyebiliriz. UBP, neden hala Tatar’ı aday ilan etmedi bilemiyoruz, bizi de ilgilendiren bir konu değil. Biz Nisan ayı içerisinde aday belirleme sürecimizi tamamlayacağız. Ersin Tatar, karar verir de bağımsız aday olarak çıkarsa, o zaman bizim YDP olarak aday çıkarma konusunda Ersin Tatar’ı bağımsız aday olarak destekleme durumumuz var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından erken seçimin gündeme gelebileceğine işaret eden Arıklı, CTP ile koalisyon ihtimaline de değindi. Arıklı, “CTP ile ideolojik farklılığımız sadece Kıbrıs meselesiyle alakalı. CTP ile de birçok konuda anlaşabiliyoruz. Şartlar baki olursa ve bir koalisyon gündeme gelirse CTP ile koalisyonu da düşünürüz. Farklarımız bize bir engel teşkil etmez” şeklinde konuştu.

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