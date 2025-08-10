  • BIST 10972.63
Erhürman: Başta KIB-TEK olmak üzere kurumlarımızı siyasetten arındıracağız, özerkleştireceğiz!

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, KIB-TEK’in güçlendirilmesi, nüfus sayımı ve planlama ile kamu kurumlarının siyasetten arındırılması gerektiğini söyledi.
CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkenin yönetiminde köklü değişim hedeflerini sıraladı.

Erhürman, nüfus sayımının ardından planlama yapılacağını, başta KIB-TEK olmak üzere kamu kurumlarının siyasetten arındırılarak uzmanlaştırılacağını, profesyonelleştirileceğini ve özerkleştirileceğini belirtti.

“Bu ülkede kamu yönetimine liyakati hakim kılacağız” diyen Erhürman, Anayasa’nın 102. maddesine atıfta bulunarak, cumhurbaşkanının kamu işlerinin kesintisiz ve düzenli yürütülmesini sağlamakla görevli olduğunu hatırlattı.

Erhürman, “Hep birlikte yapacağız. Çocuklarımıza insan onuruna yaraşır bir hayat sürecekleri, göç etmek istemeyecekleri, yurt dışındaysalar dönmek isteyecekleri bir ülke bırakmak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

