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Erhürman Bugün UBP, HP Ve TDP’yle Görüşüyor

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Erhürman, saat 14.00’te Halkın Partisi, 16.00’da ise Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret edecek.
Erhürman Bugün UBP, HP Ve TDP’yle Görüşüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geçen cumartesi hükümeti kurma görevi vermesinin ardından dün akşam partisinin Parti Meclisi tarafından hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk görüşmeyi saat 12.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile yapıyor.

Tufan Erhürman, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile de yarın görüşecek. Yarınki görüşme saatleri henüz netleşmedi.

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