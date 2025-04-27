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Erhürman: Burada alım satım konusu olan bir toprak değil bir yurt var

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Burada alım satım konusu olan bir toprak değil bir yurt var. Bir de burayı yurt kabul etmiş, gidecek başka bir yurdu bulunmayan bir halk” açıklamasında bulundu.
Erhürman: Burada alım satım konusu olan bir toprak değil bir yurt var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine dikkat çekerek, topraklarının alım satım konusu yapılmasına tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, "Yine başladı o sattıydı, bu sattıydı, o satacaktı, bu satacaktı hikayesi… Yeterince dışarıdan bakıldığında burası alım-satım, pazarlık konusu olabilecek sıradan bir toprak parçası gibi görülüyor. Oysa üzerinde insanlar yaşıyor. Kendisi, annesi, babası burada, Türkiye'de ya da başka bir ülkede doğmuş fark etmez. Geleceğini bu topraklarda kuran, bu toprakları yurt bilen insanlar... Kıbrıs Türk halkı" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının sınırlarını kendi iradesi, hukuku, kuralları, gelenekleri ve tarihiyle belirlediğini vurgulayan Erhürman, bu halkın Türkiye halkını kardeş bildiğini, onun acısıyla dertlendiğini, sevincine sevindiğini kaydetti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile kavga etmek istemediğini, kendi iradesiyle belirlediği sınırlar içerisinde, güvenli, huzurlu ve insan onuruna yaraşır biçimde kardeşçe yaşamak istediğinin altını çizdi.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Rum halkını da adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olarak kabul ettiğini belirten Erhürman, "Karşısındaki eşiti olarak görüyor ve siyasi eşitliğinin görmezden gelinmesini asla kabul etmiyor. Kıbrıs Rum halkını yönetenlerin kendi adına konuşmasını, kendini yok saymasını asla içine sindirmiyor" dedi.

Erhürman, dışarıdan bakanların gözünde alım satım konusu olabilecek bu toprakların Kıbrıs Türk halkı için yurt olduğunu ve başka da bir yurda sahip olmadıklarını vurguladı. Halkın neden endişeli ve öfkeli olduğuna da değinen Erhürman, şunları kaydetti:

"Çünkü yorulduk! Bizimle ilgili konuşan, hatta bizim için endişeli olduğunu söyleyen pek çok kişinin buradan, burada yaşananlardan bu kadar bihaberken, biz burada yokmuşuz gibi büyük bir özgüvenle bizden söz etmeye kalkmasından yorulduk. Öfkeliyiz çünkü bir halk olarak talep ettiklerimizin hak ettiğimizden fazlası olmadığının, her halkın talep etme hakkı olduğu kadarını talep ettiğimizin bilincindeyiz. Türkiye’den buraya, buradan Türkiye’ye konuşulmasın, doğru zeminde iyi ilişkiler içinde olalım, Türkiye ile konuşalım istiyoruz. Monologları değil, diyalogu savunuyoruz ve burada bizi yönettiğini iddia edenlerin koltuk derdiyle oluşturdukları boşluğun diyaloğa değil her gün biraz daha monoloğa alan açmasından muzdaribiz."

Tufan Erhürman açıklamasını, "Burada alım satım konusu olan bir toprak değil bir yurt var. Bir de burayı yurt kabul etmiş, gidecek başka bir yurdu bulunmayan bir halk. Bu halk, tüm halklar gibi haddini, sınırını kendi iradesiyle belirlemek ve o sınırlar içerisinde doğum yeri, din, dil, renk, inanmak, inanmamak... Hiçbir ayrım gözetmeksizin eşitlik ve kardeşlik içinde yaşamak istiyor. Dışarıdan bilinmeyen varoluş mücadelesini biliyor. Dışarıdan bilinmeyen kurallarını, kültürünü, kimliğini, teamüllerini biliyor. Dışarıdan bilinmediği anlaşılan Kıbrıs sorununu da en iyi bu halk biliyor ve sorunla yaşamak istemiyor, sorunlarını çözmek istiyor. Kim ne derse desin, bu halk kendini biliyor ve fazlasını değil, her halkın hak ettiği kadarını, hak ettiğini istiyor. Hiç kimse bunu çok göremez. Bu size çoktur diyemez" sözleriyle tamamladı.

 

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