Erhürman: Çare değişimdir!

Sokak değiştirmeye hazır, sandığın önüne gelmesini bekliyor. Cumhurbaşkanlığıyla ilgili sandık 19 Ekim’de geliyor, değişimin iradesi o sandığı yansıyacak” dedi. Kanal Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, ülkeyi liyakat esasına göre yöneteceklerinin altını çizdi.

“Değişim iradesi Ekim ayında sandığa yansıyacak”

Ortada bir koalisyon hükümetinin olmadığına dikkat çeken Erhürman, kendi hallerine bırakılmaları durumunda hemen erken seçime gidecek bir yapının bulunduğuna vurgu yaptı. “Bitse de gitsek havasındalar” diyen Erhürman, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin hiçbir şeye motive olmadığının altını çizdi. Sürekli bakanların değişeceği dedikodularının da dolaştığını anımsatan Erhürman, “Günü kurtarma halinde giden bir düzen var. Bürokraside de pek çok yerde liyakat esası kalktı. Eğitimde yeni dönem nasıl başlayacak, sağlıktaki devasa sorunlar nasıl giderilecek, trafikte insanları kaybediyoruz buralarda ne yapılacak, güvenlik sorunu ortada… Bunlar gündemlerinde bile değil” dedi. “Bu saatten sonra bu yapının, ülkenin geleceğine dair söyleyecek sözü yok” diyen Erhürman, bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi bekleyen gençlerin de belirsizliğe sokulduğunun altını çizdi. Tufan Erhürman, “Algıyı yönetmeye çalışıyorlar ama ülkenin yönetilmediği çok açık ortaya çıkıyor. Çare değişimdir. Değişimden başka çare kalmadı, sokak da bunu düşünüyor. Sokak değiştirmeye hazır, sandığın önüne gelmesini bekliyor. Cumhurbaşkanlığıyla ilgili sandık 19 Ekim’de geliyor, değişimin iradesi o sandığı yansıyacak” dedi.

“Liyakat esasına göre yöneteceğiz”

“Ekimden sonraki ilk iş çözüm iradesini masaya koymaktır. Bu sadece Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik değil, öngörülebilirlik yaratma açısından önemlidir. Uluslararası hukukla bu toplumun gençlerinin buluşma yolculuğu başlayacak” diye konuşan Erhürman, söz konusu durumun ekonominin geneline de öngörülebilirlik getireceğine dikkat çekti. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in bugün gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili de konuşan Erhürman, “Hiç diyalog olmamasındansa, diyaloğun ve diplomasinin devamı iyidir. İçeriğe dair bir şey bekliyor muyum? Sayın Tahsin Ertuğruloğlu niye New York’a gidiyorlar anlamıyorum dedi. En iyi ihtimalle bir iki geçiş noktası gündeme gelebilir. Bir iki geçiş noktası açacaksın diye önce Cenevre’ye gitmek sonra da New York’a gidip Guterres’i ve garantörleri masaya oturtmak gerekli midir? Ben her durumda sürecin kopmasını istemem. Bu süreç, dünü yarına bağlayan süreçtir. Taraflar da aslında o yüzden masaya gidiyorlar. Hepsi şu an itibariyle diyaloğun ve diplomasinin devamından yana tavrı sergiliyor” dedi. “Birlikte yöneteceğiz” şiarını çok önceden kullanmaya başladıklarının altını çizen Erhürman, “Memleketin sorunları o kadar büyüdü ki hiçbir siyasi parti bu işlerin hepsini hallederim diyemez. Bizim, uzmanlarla liyakat esasına göre birlikte yönetme ihtiyacımız var. Biz, halkımızın tüm kesimlerindeki yetişmiş insanlarımızla birlikte çalışacağız ve birlikte yöneteceğiz” diye ekledi.