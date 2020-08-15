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Erhürman: Çözüm ve barış vizyonuyla hareket etmek gerek

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Erhürman: Çözüm ve barış vizyonuyla hareket etmek gerek
Erhürman: Çözüm ve barış vizyonuyla hareket etmek gerek

CTP Genel Başkanı Cumhurbaşkan adayı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Değerlendirmesinde “Doğu Akdeniz kaynıyor” ifadelerine yer veren Erhürman, Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkının bu adadaki iki kurucu ortaktan biri olduğunu, dolayısıyla adadaki her türlü kaynak üzerinde yalnızca yararlanma değil söz hakkı sahibi de olan bir taraf olduğunu görmezden gelmeye devam ettiğini belirtti.

Erhürman, pozisyon güçlendirme çabaları son günlerde güneye Fransız savaş uçaklarının inmesine, İsrail’e ait savaş helikopterlerinin buralara gelmesine, Türkiye’ye karşı bölgede bir “Avrupa filosu” kurulması çağrılarına kadar vardırıldı. Bu çabaların gerek adada, gerek bölgede barışa ve çözüme hizmet ettiğini herhalde kimse iddia edemez” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının haklarının güç oyunlarıyla yok sayılması çabalarından bir an önce vazgeçmek ve hem adada, hem de bölgede, uluslararası hukuk çerçevesinde kurulacak sağlıklı diyalog ortamıyla adil paylaşım, çözüm ve barış vizyonuyla hareket etmek gerektiğini vurgulayan Erhürman, başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kuruluşların da bu vizyonu desteklemesi gerektiğini söyledi.

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