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Erhürman: Cumhurbaşkanlığı 24 saat bu halk için çalışan bir yapıya dönüşecek

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı dünyaya açılan en temel penceremizdir ve o pencereyi kullanmalıyız. Bilimler ve sanatlar alanında yapacak çok şey var” diye konuştu.
Erhürman: Cumhurbaşkanlığı 24 saat bu halk için çalışan bir yapıya dönüşecek

Haber Kıbrıs’ta Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı sembolik bir makam değil, halkın evi olan, 24 saat bu halk için çalışan bir yapıya dönüşecek” dedi. 

“Sokaktaki değişim talebi nettir” 
Geride kalan Meclis yasama dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhürman, ülkenin can alıcı konularıyla ilgili yeterince yasanın Meclis’e gelmediğini belirtti. Önümüzdeki yasama yılının, bir öncekinden çok daha verimli geçmesinin önemine işaret eden Erhürman, hem Cumhurbaşkanlığı olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini hem de CTP’nin Meclis'te üstüne düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı. “Meclis’teki denetim faaliyetlerinin verimliliği, hükümet tarafından büyük ölçüde düşürüldü” diye konuşan Erhürman örnekler verdi ve vatandaşlık sayısıyla ilgili net bir bilginin de kamuoyuna sunulmadığının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Bir ülkede, nüfus gibi temel bir konuda, ülkeyi yönettiğini iddia eden kesimden bu kadar farklı rakamların gelmesi, işin ciddiyetinin olmadığını gösterir” dedi. Sokaktaki havanın net olduğuna dikkat çeken Erhürman, sokakta değişim talebi olduğunu kaydetti. “Artık bunu değiştirmemiz gerekiyor. İçeride, dışarıda, ekonomide, sağlıkta… Herhangi bir alanda yaşananlardan memnun olan kimseye rastlamıyorsunuz” diyen Erhürman, değişim talebinin yükseldiğini ifade etti. Özne olmanın en temel iki unsurunun olduğuna dikkat çeken Erhürman, “İlki, çözüm iradesini ortaya koymak ve bu çerçevede dünyayla ilişki kurmaktır. İkincisi ise liyakat esasına göre, tüm yetişmiş insanlarla birlikte ‘derse çalışmak’tır. Diplomasi ve diyalog her düzeyde önemlidir. Diyalog zeminini kaybetmeden, muhataplarınıza sorunları aktarmanız gerekir. Ne zaman “çözüm istiyoruz” konumunda olduysak, kapılar bize daha fazla açıldı. O yüzden dosyalarınıza hâkim olmanız gerekiyor” dedi. 

“Cumhurbaşkanlığı hem dış meselelerle hem iç meselelerle ilgilenecek” 
Cumhurbaşkanlığının, Kıbrıs Türk halkının evi olacağına işaret eden Erhürman, “Buradan kastım; Cumhurbaşkanlığı, halkın gailesini çekecek. Hem dış meselelerle, hem iç meselelerle ilgilenecek. Saray gibi değil, köşk gibi değil… “Orası benim dertlerimle ilgileniyor” denilecek bir yer olacak” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Genel olarak toplumda bir mutsuzluk hâkim. İnsanlar, o umutsuzluk ve mutsuzluğu kıracak bir değişimi bekliyor” dedi. Kıbrıs Türk halkının özne statüsünün zaten olduğunu dile getiren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu adada iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu belirtti. Erhürman, “Mesele, bu statüyü fiiliyata geçirebilmektir. Uluslararası alanda, özne olma kapasitemizde son dönemde gerileme yaşanıyor. Eğer “Kıbrıs Türk halkı olarak en proaktif olduğumuz dönem hangisidir?” diye sorarsanız, bu dönemler çözüm irademizin açıkça ortaya konduğu, dünyayla en fazla temas kurduğumuz dönemlerdir” dedi. Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının hepimizin gurur duyduğu senfoni orkestrası var, daha gurur duyacağımız birçok şey olabilir. Bu memleketteki Cumhurbaşkanlığı, başka ülkelere kıyasla çok daha önemli bir konumda. Cumhurbaşkanlığı dünyaya açılan en temel penceremizdir ve o pencereyi kullanmalıyız. Bilimler ve sanatlar alanında yapacak çok şey var. Cumhurbaşkanlığı sembolik bir makam değil, halkın evi olan, 24 saat bu halk için çalışan bir yapıya dönüşecek” diye ekledi.

 

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