Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı, Ekonomide Aktif Rol Üstlenecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın ekonomide yaşanan sorunlar karşısında aktif bir diplomasi ve çözüm üretme rolü üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü’nün genişletilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının artırılması ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi gibi konularda Cumhurbaşkanlığı’nın AB ile yoğun diplomasi yürütmesinin şart olduğunu vurguladı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, mülkiyet alanında öngörülebilirliği sağlayan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul görmüş bir kurum olduğunu hatırlatan Erhürman, bu yapının Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde altyapı, kaynak ve hukuki olanaklar açısından güçlendirileceğini belirtti.

Hellim’in Avrupa Birliği pazarına erişimini sağlayan tescil sürecinin de Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Erhürman, bu çalışmalara hız verileceğini kaydetti. Ekonomi ve maliyenin üst düzey bürokratlarının liyakat esasına göre atanması gerektiğini de vurgulayan Erhürman, “Liyakat esası kuşkusuz gözetilecek” dedi.

Turizm, yükseköğretim, inşaat, sanayi ve ticaret gibi sektörlerde yaşanan sorunların çözümü için de Cumhurbaşkanlığı’nın en yoğun çabayı göstereceğini belirten Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, ekonomide yaşananların gailesini çekmek, bu konuda aktif çalışmak durumunda ve çalışacak” ifadelerini kullandı.

Ekonomi, maliye ve finans alanlarında uzman kişilerle bir araya geldiklerini aktaran Erhürman, yakın zamanda diğer uzmanlarla da görüşeceklerini ve Cumhurbaşkanlığı’nda sürekli çalışacak bir “Ekonomi Politikaları Kurulu” oluşturulacağını açıkladı.

“Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin, bu halkın gailesini çekecek. Halkın meselesi olan her konu Cumhurbaşkanlığı’nın da meselesi olacak” diyen Erhürman, tüm çalışmalarda halkın refah ve mutluluğunun öncelikli olacağını ifade etti.