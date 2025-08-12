  • BIST 10965.21
  • Altın 4380.743
  • Dolar 40.7282
  • Euro 47.2865
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı, Ekonomide Aktif Rol Üstlenecek”

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın ekonomide yaşanan sorunlar karşısında aktif bir diplomasi ve çözüm üretme rolü üstlenmesi gerektiğini söyledi.
Erhürman: “Cumhurbaşkanlığı, Ekonomide Aktif Rol Üstlenecek”

Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü’nün genişletilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının artırılması ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi gibi konularda Cumhurbaşkanlığı’nın AB ile yoğun diplomasi yürütmesinin şart olduğunu vurguladı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, mülkiyet alanında öngörülebilirliği sağlayan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul görmüş bir kurum olduğunu hatırlatan Erhürman, bu yapının Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde altyapı, kaynak ve hukuki olanaklar açısından güçlendirileceğini belirtti.

Hellim’in Avrupa Birliği pazarına erişimini sağlayan tescil sürecinin de Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Erhürman, bu çalışmalara hız verileceğini kaydetti. Ekonomi ve maliyenin üst düzey bürokratlarının liyakat esasına göre atanması gerektiğini de vurgulayan Erhürman, “Liyakat esası kuşkusuz gözetilecek” dedi.

Turizm, yükseköğretim, inşaat, sanayi ve ticaret gibi sektörlerde yaşanan sorunların çözümü için de Cumhurbaşkanlığı’nın en yoğun çabayı göstereceğini belirten Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı, ekonomide yaşananların gailesini çekmek, bu konuda aktif çalışmak durumunda ve çalışacak” ifadelerini kullandı.

Ekonomi, maliye ve finans alanlarında uzman kişilerle bir araya geldiklerini aktaran Erhürman, yakın zamanda diğer uzmanlarla da görüşeceklerini ve Cumhurbaşkanlığı’nda sürekli çalışacak bir “Ekonomi Politikaları Kurulu” oluşturulacağını açıkladı.

“Cumhurbaşkanlığı bu ülkenin, bu halkın gailesini çekecek. Halkın meselesi olan her konu Cumhurbaşkanlığı’nın da meselesi olacak” diyen Erhürman, tüm çalışmalarda halkın refah ve mutluluğunun öncelikli olacağını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Koop-Sen, Koop-Süt, Zirai Levazım ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde süresiz greve gitti12 Ağustos 2025 Salı 11:58
  • Büyük vurgun... Şirketin parasını çaldı12 Ağustos 2025 Salı 11:56
  • KIBTES: Öğretmen atamalarının seçim sonrasına bırakılması kabul edilemez12 Ağustos 2025 Salı 11:10
  • KTAMS, yetkili sendikaların protokol görüşmelerine çağrılmasını talep etti12 Ağustos 2025 Salı 11:06
  • Güröz: Emekçiler 12 gündür kooperatiflerde maaş bekliyor12 Ağustos 2025 Salı 11:01
  • Cezasını ödeyen Salih Özgürgün serbest12 Ağustos 2025 Salı 10:24
  • Polis ve itfaiye memuru alımları için başvurular yarın başlıyor12 Ağustos 2025 Salı 10:05
  • Kooperatifler'de genel grev!12 Ağustos 2025 Salı 09:54
  • YKS tercih süreci yarın sona eriyor12 Ağustos 2025 Salı 09:53
  • Dövizde son durum12 Ağustos 2025 Salı 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti