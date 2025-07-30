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Erhürman, Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı: Umut doldum!

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CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileriyle buluşmasında anlamlı sorular ve yorumlar karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erhürman, ziyaretin kendisine umut verdiğini belirtti.
Erhürman, Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı: Umut doldum!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bu sabah Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri ve öğretmenleriyle gerçekleştirdiği buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Erhürman, ziyarette öğrencilerin teknoloji, yabancı dil, doğa, çevre ve farklı kültürlerden öğrenci arkadaşlarıyla ilişkiler gibi pek çok konuda sorular sorduğunu ve anlamlı yorumlar yaptığını belirtti. “O kadar güzel sorular sordular, o kadar güzel yorumlar yaptılar ki... Bayıldım” ifadesini kullanan Erhürman, bu ziyaret için teşekkürlerini dile getirerek, öğrencilerle olan buluşmasının kendisine umut verdiğini söyledi.

Erhürman, paylaşımında, “Bir kez daha her birini ayrı ayrı sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerine yer verdi.

 

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