  • BIST 11279.95
  • Altın 4623.098
  • Dolar 41.1436
  • Euro 48.1484
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Erhürman gazeteciler ile buluştu.. Programı binlerce kişi izledi...

» »
Erhürman gazeteciler ile buluştu.. Programı çeşitli platformlardan binlerce kişi izledi...
Erhürman gazeteciler ile buluştu.. Programı binlerce kişi izledi...

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman gazeteciler ile buluştu.. Programı çeşitli platformlardan binlerce kişi  izledi...

Cumhurbaşikanlığı seçiminin favori adayı Tufan Erhrüman dün akşam katıldığı özel televizyon programını binlerce kişi aynı anda çeşitli platformlardan izledi.

Tufan Erhürman ‘ÖZEL YAYIN’da gazetecilerin sorularını yanıtladı

“Kıbrıs Türk halkının egemenliğini savunan biziz. Güvenlik, deniz yetki alanları, ticaret yolları ve enerji başlıklarında tüm Kıbrıs adına Sn. Hristodulidis söz sahibi oluyor. Bizim hiçbir dahlimiz yoktur. Biz, egemenlikteki payımızı kararlılıkla almaktan yanayız.”

“19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanı’yım. Bu nedenle seçimden sonra genel erken seçim tartışmalarını doğru bulmam. Böyle bir tutum benim tarafsızlık ilkemle de bağdaşmaz.”

“Bir hukukçu olarak Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’na verdiği görevleri biliyorum. Örneğin, Yeşil Hat Ticareti üzerinden ihracatta çıkan engelleri aşabilecek olan makam Cumhurbaşkanı’dır. Doğru Ticaret Tüzüğü’nü de doğrudan uçuşu da görüşecek olan Cumhurbaşkanı’dır.”

Erhüman: “19 Ekim itibarıyla ne olacağını görüyoruz, anketler bunu açıkça gösteriyor. Şimdiye kadar yaptığımız araştırmalar da seçimin tek turda sonuçlanacağını ortaya koyuyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Üç ani ölümle ilgili ileri tetkik yapılacak01 Eylül 2025 Pazartesi 16:39
  • İki ayrı bölgede yangın01 Eylül 2025 Pazartesi 16:33
  • Polis Selvili Tepe yolundaki kazanın detaylarını açıkladı01 Eylül 2025 Pazartesi 16:29
  • 37 kaçak daha mahkeme: 1 tanesi 11 yıldır kaçak!01 Eylül 2025 Pazartesi 16:23
  • İki trafik kazası: Alkollü iki sürücüye yasal işlem, bir sürücü kaçtı01 Eylül 2025 Pazartesi 16:21
  • CTP: Barış, geleceğimizi güvenle kurgulayacağımız tek yoldur01 Eylül 2025 Pazartesi 16:19
  • Akansoy: “Ateşkes barış değildir, Kıbrıslı Türklerin onurlu bir barışa ihtiyacı var”01 Eylül 2025 Pazartesi 12:42
  • Trump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek01 Eylül 2025 Pazartesi 12:14
  • Güney Kıbrıs’ta yeni teslim alınan itfaiye araçlarıyla ilgili eksiklikler ortaya çıktı01 Eylül 2025 Pazartesi 11:50
  • 134 kaçak yakalandı!01 Eylül 2025 Pazartesi 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti