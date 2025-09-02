Erhürman gazeteciler ile buluştu.. Programı binlerce kişi izledi...

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman gazeteciler ile buluştu.. Programı çeşitli platformlardan binlerce kişi izledi...

Cumhurbaşikanlığı seçiminin favori adayı Tufan Erhrüman dün akşam katıldığı özel televizyon programını binlerce kişi aynı anda çeşitli platformlardan izledi.

Tufan Erhürman ‘ÖZEL YAYIN’da gazetecilerin sorularını yanıtladı

“Kıbrıs Türk halkının egemenliğini savunan biziz. Güvenlik, deniz yetki alanları, ticaret yolları ve enerji başlıklarında tüm Kıbrıs adına Sn. Hristodulidis söz sahibi oluyor. Bizim hiçbir dahlimiz yoktur. Biz, egemenlikteki payımızı kararlılıkla almaktan yanayız.”

“19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanı’yım. Bu nedenle seçimden sonra genel erken seçim tartışmalarını doğru bulmam. Böyle bir tutum benim tarafsızlık ilkemle de bağdaşmaz.”

“Bir hukukçu olarak Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’na verdiği görevleri biliyorum. Örneğin, Yeşil Hat Ticareti üzerinden ihracatta çıkan engelleri aşabilecek olan makam Cumhurbaşkanı’dır. Doğru Ticaret Tüzüğü’nü de doğrudan uçuşu da görüşecek olan Cumhurbaşkanı’dır.”

Erhüman: “19 Ekim itibarıyla ne olacağını görüyoruz, anketler bunu açıkça gösteriyor. Şimdiye kadar yaptığımız araştırmalar da seçimin tek turda sonuçlanacağını ortaya koyuyor.”