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Erhürman, Gazimağusa’da esnafla buluştu

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Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Gazimağusa’da esnafla bir araya geldi.
Erhürman, Gazimağusa’da esnafla buluştu

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Gazimağusa’da esnafla bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Büyük Sanayi bölgesinde gerçekleştirilen toplantıda Erhürman, esnafın başta ekonomik sıkıntılar olmak üzere çeşitli konulardaki şikayetlerini dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

Toplantıda Kıbrıs konusundaki görüşlerini de aktaran Erhürman’a, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti.

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