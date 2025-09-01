Erhürman: “Gazze’de çocuklar katledilirken barış günü kutlanamaz”

Erhürman, dünyanın dört bir yanında savaş, saldırı ve çatışmaların sürdüğüne dikkat çekerek, çocukların, kadınların ve yaşlıların ağır bedeller ödediğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gazze’de binlerce çocuğun dünyanın gözü önünde katledildiğini, aç bırakıldığını ve onurlu bir yaşam hakkının ellerinden alındığını hatırlatarak, bu koşullar altında “barış günü kutlamanın” mümkün olmadığını söyledi.

Erhürman, dünyanın dört bir yanında savaş, saldırı ve çatışmaların sürdüğüne dikkat çekerek, çocukların, kadınların ve yaşlıların ağır bedeller ödediğini ifade etti.

“Yurtta barış, dünyada barış” sözünü hatırlatan Erhürman, bunun bir uygarlık projesi olduğuna vurgu yaparak, insan sıfatını hak eden herkesin bu projeye katkı koyma yükümlülüğü bulunduğunu belirtti.

“Bu ada ve yeryüzü barışın yüzü oluncaya dek bu yükümlülüğü üstleniyoruz” dedi.