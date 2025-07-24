Erhürman Limasol’da konuştu: Şimdi dayanışma zamanıdır, yardıma hazırız

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Limasol'da yangın bölgesinden yaptığı açıklamada, "Şimdi dayanışma zamanıdır, yardıma hazırız" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Limasol’da çıkan yangınla ilgili bölgede incelemelerde bulundu ve dayanışma mesajı verdi.

Yangın koordinasyon merkezini ve bazı yangın bölgelerini ziyaret eden Erhürman’a, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Milletvekili Ürün Solyalı, MYK Üyesi Feriha Tel, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler eşlik etti.

Limasol’daki yangın koordinasyon merkezinde Rum gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erhürman, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstenmesi halinde belediyelerinin yardıma hazır olduğunu vurgulayan Erhürman, çevrenin kuzey veya güney ayrımı yapmadığını belirterek, adayı yeniden yeşillendirmek için dayanışmaya hazır olduklarını söyledi. Erhürman, "Gördüğümüz manzara hepimizin yüreklerini burktu" dedi.

Tufan Erhürman koordinasyon merkezinde, Rum İçişleri Bakanı, bazı Kıbrıslı Rum milletvekilleri, itfaiye ve belediye yetkilileriyle görüşerek bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.