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Erhürman: Olmak ya da olmamak.. İşte bütün mesele bu!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erhürman: Olmak ya da olmamak.. İşte bütün mesele bu!

İşte açıklama;

Yunanistan'da yayımlanan bir gazete, iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Türkiye'de bir limanın Kıbrıs Rum gemilerine açılması önerisinden söz etti.

Kıbrıs Rum Hükumet Sözcüsü böyle bir öneri yaptıklarını "doğruladı".

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise böyle bir önerinin hayal ürünü olduğunu açıkladı.

Konu Kıbrıs ve ülkeyi yönettiğini iddia eden birileri var ya hani! Esas soru şu: Biz bu konu ve benzerlerinin neresindeyiz?

Olmak ya da olmamak.. İşte bütün mesele bu!

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