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Erhürman: "Ruma gidip yama olma" olarak tanımlaması artık kabak tadı verdi

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"Masada federasyonu görüşenleri "Ruma yama olmak isteyenler" olarak damgalama hakkı vermez"
Erhürman: "Ruma gidip yama olma" olarak tanımlaması artık kabak tadı verdi

Erhürman'ın paylaşımı:

Sn. Tatar'ın federal çözümü, bugün basında bir kez daha yer aldığı şekilde, her Allah'ın günü, "Ruma gidip yama olma" olarak tanımlaması artık kabak tadı verdi. Siz federasyonun ne olduğunu bilmiyor, anlamıyor veya federasyonu istemiyor olabilirsiniz.

Ama bunların hiçbiri size, federal çözümü isteyenleri, bugüne kadar üstelik Türkiye'nin de desteğiyle masada federasyonu görüşenleri "Ruma yama olmak isteyenler" olarak damgalama hakkı vermez. Söyledikleriniz hiçbiri BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federasyonun tek gerçekçi çözüm yolu olduğu olgusunu da değiştirmez.

Ağızdan çıkanı kulağın duymasında her zaman yarar var!!!

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