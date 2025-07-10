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Erhürman: Şener Levent’in iadesi hukuken mümkün değil

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gazeteci Şener Levent hakkında verilen tutuklama kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, KKTC vatandaşlarının suç sebebiyle Türkiye’ye iadesinin mümkün olmadığını vurguladı.
Erhürman: Şener Levent’in iadesi hukuken mümkün değil

Gazeteci Şener Levent hakkında alınan tutuklama kararıyla ilgili gelişmeler kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Erhürman, hukuken tartışma konusu olmayan bir ilkeyi hatırlatma gereği duyduğunu belirterek, KKTC vatandaşlarının suç sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti’ne veya başka bir ülkeye verilmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Tufan Erhürman açıklamasında, bu ilkenin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38. maddesinde de yer aldığını anımsatarak, “Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez” hükmüne dikkat çekti.

Bu ilkenin yalnızca ilkesel bazda değil, mevzuat ve uygulama açısından da açık ve tartışmasız olduğunu ifade eden Erhürman, söz konusu mahkeme kararı çerçevesinde Şener Levent’in Türkiye Cumhuriyeti’ne iadesinin hukuken mümkün olmadığını kaydetti.

 

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