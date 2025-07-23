Erhürman: Taahhüdümüz, yeniden dünyayla konuşan bir mekanizma!

Esnafın sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini ve Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaşma fırsatı yakaladı. Erhürman’a bazı milletvekilleri de eşlik ederken, KTEZO yetkilileri de görüşmede hazır bulundu. Ziyarette konuşan Erhürman, “Ekonominin çarklarının dönmesi, dünyayla düzgün bir iletişimden geçer” ifadelerini kullandı.

“Dış dünyayla ilişkiler zorlaştı, içeride öngörülebilirlik sorununa yol açtı”

Görüşmede konuşan Tufan Erhürman, artık bugüne kadarki müzakerelerden farklı bir şey olması gerektiğine dikkat çekti. “Kaç defa daha aynı konuyu görüşüp sonuca ulaşamayacağız? Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Neden sonuca ulaşamadık?” sorusunun önemine işaret eden Erhürman, bu sefer çözüme ulaşmak için masaya oturulması gerektiğini belirtti. CTP’nin, resmi müzakerelerin başlamasıyla ilgili dört maddelik önerilerini de anlatan Erhürman, söz konusu maddelerin ön şart olmadığını kaydetti. Erhürman, “Bunlar ön şart değil, bunlar BM'nin defalarca dile getirdiği hususlar” dedi. Güven Yaratıcı Önlemler konusunda da elle tutulur hiçbir adım atılmadığının altını çizen Erhürman, geride kalan beş yılın boşa geçtiğine dikkat çekti. “Bu süreçte yalnızca bir Cenevre Zirvesi ve bir de New York Zirvesi gerçekleştirildi. Cenevre ve New York zirvelerinde Haspolat-Luricina kapısını açmak dahi mümkün olmadı. Böyle büyük zirveler yapıldı ama ortaya yalnızca mezarlıkların temizlenmesiyle ilgili bir karar çıktı. Güven Yaratıcı Önlemler konusunda da somut hiçbir gelişme yaşanmadı” diye konuştu. Asıl meselenin, Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşturulması olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bu dönemde yaşananlara baktığımızda iki önemli geri adım görüyoruz. Bunlardan biri mülkiyet konusudur. Üç yıl boyunca CTP olarak defalarca uyardık: “Mülkiyet meselesi doğru dürüst bir zemine oturtulmazsa, hem içeride hem dışarıda başımıza iş açacak,” dedik. Nitekim bu durum, dış dünyayla ilişkilerimizi zorlaştırdı; içeride ise öngörülebilirlik sorununa yol açtı” dedi.

“Taahhüdümüz, Cumhurbaşkanlığı’nı yeniden dünyayla konuşan bir mekanizma haline getirmek”

Tufan Erhürman, memleketin en zengin insanlarının bile artık yurt dışına çıkamaz hale geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı’nın iç meselelere liderlik etme gibi bir fonksiyonunun da olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Euro 47 TL olmuş durumda; güneyden alışveriş yapma imkânı olan herkes oradan alışveriş yapıyor. Öngörülemeyen bir nüfus artışı söz konusu. Cumhurbaşkanlığında turizm danışmanı, sağlık danışmanı, ekonomi danışmanı var. Bu alanlarda danışman istihdam edildi ama son beş yılda cumhurbaşkanlığının dört temel fonksiyonunun dördünde de boşluklar yaşandı” dedi. “Bu memlekette dışa açılan tek siyasi penceremiz Cumhurbaşkanlığı’dır. Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği’ne, Birleşmiş Milletler’e ve Türkiye’ye ne anlatacaksa anlatacak tek makamdır. Peki, bu makam ne anlattı?” diye soran Erhürman, elle tutulur hiçbir şey olmadığının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Bizim taahhüdümüz, Cumhurbaşkanlığı’nı yeniden dünyayla konuşan bir mekanizma haline getirmek. Ekonominin çarklarının dönmesi bile dünyayla düzgün bir iletişimden geçiyor. Çok daha aktif olması gereken Cumhurbaşkanlığı makamı, son beş yılı en pasif şekilde geçirdi” diye ekledi.