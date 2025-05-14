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Erhürman, Türkiye’den gazetecilerle bir araya geldi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’den gelen bir grup gazeteciyle akşam yemeğinde buluştu.
Erhürman, Türkiye’den gazetecilerle bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’den gelen bir grup gazeteciyle akşam yemeğinde buluştu.

Yemekte, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı’nın yanı sıra 24 Saat gazetesinden Yıldız Yazıcıoğlu, Nefes Gazetesi’nden Tarık Işık, Anka Haber Ajansı’ndan Hande Öztürk, KRT Televizyonu’ndan Elif Doğan Şentürk ve BBC’den Fundanur Öztürk yer aldı. Erhürman’a CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Basın, Yayın, Propaganda Sekreteri Ürün Solyalı eşlik etti. Görüşmede Kıbrıs sorunu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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