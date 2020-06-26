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Erhürman: “Yapabileceklerimizi konuşalım, yapamadığınızı ispat ettiklerinizi değil!”

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Erhürman: “Yapabileceklerimizi konuşalım, yapamadığınızı ispat ettiklerinizi değil!”
Erhürman: “Yapabileceklerimizi konuşalım, yapamadığınızı ispat ettiklerinizi değil!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin Türkiye’den gelecek yolcuları B sınıfına alması ve 2 PCR testi talep etmesi üzerine paylaşımda bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bugün de 1 Temmuz sonrası için çifte PCR düşüncesi geldi gündeme. Ülkeye gelmeden 72 saat önce PCR yaptıran bir kişinin ülkeye girişte ikinci bir teste tabi tutulması, ülkeye girmesi ve test sonucu çıkana kadar kendini "ev karantinası"na veya "otel karantinası"na alması planlanıyor.

"Ev karantinası" uygulaması konusundaki tecrübemiz sabit. Kısa bir süre önce merkezi karantinada kalması koşuluyla ülkeye gelen 12 kişinin karantinada tutulamadığı herkesin malumu. 4 saatte değil 24 saatte çıkabilen test sonuçlarından söz ediliyor. Endişeli olduğunu beyan eden bakanlar da işin tuzu biberi. 1 Temmuz'a beş gün kaldı. Yapabileceklerimizi konuşalım. Yapamadığınızı ispat ettiklerinizi değil!”

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