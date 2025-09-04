  • BIST 10832.59
Erhürman: Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmezdir

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, avukat Murat Metin Hakkı'nın mahkemeye kelepçeli çıkarılmasını eleştirerek, “Kelepçe uygulaması asla amacından saptırılmamalı, kimse için bir itibar zedeleme enstrümanına dönüştürülmemelidir” dedi.
Erhürman: Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmezdir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının hukukla ilişkisine, kültürüne uygun olmayan olaylara her gün bir yenisinin eklendiğine dikkat çekti.

“Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmezdir” diyen Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Kıbrıs Türk halkının hukukla ilişkisine, kültürüne uygun olmayan olaylara her gün bir yenisi ekleniyor.

Çok kısa bir süre sonra mahkemece teminatla serbest bırakılacağını bilen, dolayısıyla kaçması söz konusu olmayan bir avukatın mahkemeye kelepçe ile çıkarılması ne anlaşılabilir, ne de hukuken kabul edilebilirdir.

Bu vesileyle bir kez daha en açık şekilde söyleyelim:

  1. Daha önce başka vesilelerle defalarca söylediğimiz gibi, kelepçe uygulaması asla amacından saptırılmamalı, kimse için bir itibar zedeleme enstrümanına dönüştürülmemelidir.
  2. Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, vatandaş veya değil, adil yargılanma ilkeleri herkese eksiksiz uygulanmalıdır.
  3. Masumiyet karinesi bir insan hakkıdır ve hangi sebeple olursa olsun hiç kimseye suçluluğu mahkeme kararıyla kanıtlanana kadar suçlu muamelesi yapılamaz.
  4. Tutuklama bir tedbirdir. Bir ceza değildir. Her ne sebeple olursa olsun, hiç kimse için yargısız cezalandırmaya dönüştürülmemelidir.
  5. Hukuka değil, siyasi mülahazalara dayanarak kararlar verildiği izleniminin toplum algısında yaratılması son derece tehlikelidir.

Tüm kurumlarımızın ve devlet adına yetki kullananların bu ilkeleri akıldan çıkarmaması gerekir.

Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü Kıbrıs Türk halkı için vazgeçilmezdir ve bu ülkede herkes, kimliğine, mesleğine, uyruğuna, etnik kökenine, doğum yerine veya başka herhangi bir özelliğine bakılmaksızın, eşit bir şekilde hukukun ve hukukun üstünlüğü ilkesinin koruması altında olacaktır.”

