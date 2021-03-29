Erhürman:12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması kararı alındı ama ne öğrenciler ne de öğretmenler okula gitti

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman:

12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlaması kararı alındı ama ne öğrenciler ne de öğretmenler okula gitti. Hem de tüm kesimler yüz yüze eğitimde hemfikirken. Kimseyle istişare etmeden karar al. Sonra da uygulayamadın diye herkesi birbirine düşür, otur seyret. Yönetmemek budur işte