Erhürman’a İskele’de yoğun ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, İskele bölgesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Gün boyu süren temaslarda yoğun ilgiyle karşılanan Erhürman, hem bölge halkının sorunlarını dinledi hem de çözüm önerilerini paylaşma fırsatı yakaladı.

İlk olarak İskele Emekliler Cemiyeti Lokali’ni ziyaret eden Erhürman, sorunları dinledi. Ardından İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’ni ziyaret eden Erhürman, yaşanan zorluklara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İskele Yıldız Kahvesi’nde yurttaşlarla samimi bir ortamda buluşan Erhürman, ziyaretlerine Ergazi köy kahvesiyle devam etti. Erhürman’a ziyaretlerinde CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ile Fide Kürşat da eşlik etti.