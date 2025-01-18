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Erhürman'dan asgari ücrete tepki: Gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden hayat pahalılığının altında artış verilen 2025’in ilk asgari ücretine tepki gösterdi.
Erhürman'dan asgari ücrete tepki: Gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar!

Tufan Erhürman, “Hayat pahalılığı yüzde 11,12, asgari ücrete verilen artış yüzde 7,5. Kamu çalışanlarına, sosyal sigorta emeklilerine yüzde 11,12.  Kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları farklı marketlerden mi alışveriş yapıyor? Özel sektör çalışanlarının alışveriş yaptıkları marketler daha mı ucuz? Ne oluyor? Bunun mantığı ne?” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Yoksa "hükumet" pek çok başka konuda olduğu gibi önce 7,5'i açıklayıp, tepkilerin şiddetini ölçüp, "gerekirse itiraz üzerine 11,12'ye yükselirim, tepki gelmezse üstüne yatarım" mı diyor?” diye sordu.

“Bu arada sosyal sigorta yüzde 7,5 artış üzerinden yatırım alıp, yüzde 11,12 üzerinden ödeme yapacak. Bu da ayrı bir konu!” açıklamasını yapan Erhürman, şöyle devam etti:

"Alım gücünü yükseltmekle" övünmüştü bu "hükumet". Şimdi de hiç çekinmeden, "isterseniz güneye geçip oradan alışveriş yapabilirsiniz" diyor.

Personel giderlerini düşürerek piyasayı ucuzlatacağını mı sanıyorsun? Olmayacak! Yoksa girdi maliyetleriyle hiç uğraşmayarak ümüğünü sıktığın esnafı, işletmeleri personel giderleri aracılığıyla rahatlatmak mı düşüncen? Birinin ümüğünü bırakıp öbürünün ümüğünü sıkarak bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Zerre kadar umurundaysa yüzünü maliyetlere çevir!

Buralarda "şaşırttın" diye bir söz var ya hani! Gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar! Neyi, niçin yaptıklarını dahi bilmez durumdalar!”

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