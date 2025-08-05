Erhürman’dan eski Cumhurbaşkanlarına özel ziyaretler: Herkesle temas kurmaya devam edeceğiz!

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Derviş Eroğlu’nu hastanede ziyaret etti, Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı ile ofislerinde bir araya gelerek yeni döneme dair görüş alışverişinde bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, geçmiş dönem Cumhurbaşkanlarını ziyaret etti. Erhürman, bir süredir sağlık sorunları yaşayan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu geçtiğimiz günlerde hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, acil şifalar temennisinde bulundu.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de ofislerinde bir araya gelen Erhürman, görüşmelerde yeni döneme dair fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuş isimlerin deneyimlerinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Erhürman, seçim süreci boyunca toplumun tüm kesimleriyle temas kurmaya devam edeceğinin altını çizdi.