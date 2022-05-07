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Erhürman’dan Tatar’ın ‘istikrar’ açıklamasına tepki

»
Erhürman"dan tatara tepki
Erhürman’dan Tatar’ın ‘istikrar’ açıklamasına tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ‘ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğu dönemde ön koşul olarak erken seçimi işaret etmenin doğru olmadığı’ şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına işaret etti.

Tatar’ın ‘ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğu dönemde ön koşul olarak erken seçimi işaret etmenin doğru olmadığı’ şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Erhürman, şunları söyledi:

“Sn. Sucuoğlu'nun talebine ve anayasal yükümlülüğü bulunmasına karşın Sn. Atun'u görevden almayıp, 59 günlük hükumetin istifasını kabulü "tercih ederek" ülkenin bu kaosun/istikr

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