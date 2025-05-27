Erhürman’ın cep telefonunu çaldılar

Kamera kayıtlarından Erhürman’ın cep telefonunu sirkat ederken görülen iki kişi tutuklandı. Polis, cep telefonunun henüz bulunamadığını kaydetti.
“Sirkat” suçlamasıyla tutuklanan zanlı F.Ö ile D.Ö. bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Yargıç Nuray Necdet’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Cansu Lefkonuklu, tanık olarak polis memuru Mustafa Göztaşı’nı dinletti.
Mahkemede yeminli şahadet veren Göztaşı, 24.05.2025 tarihinde saat 20.40’da Gönyeli’de bir restoranda Tufan Erhürman’a ait cep telefonunun çalındığını belirtti.
Göztaşı, kamera kayıtlarının incelendiğini ve cep telefonunu zanlıların sirkat ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.
İki zanlının tutuklandığını, cep telefonunun arandığını söyleyen Göztaşı, aleyhlerinde üç gün ek tutukluluk talep etti.
Zanlılar, konu cep telefonunu bulduklarını, bir süre birisinin araması için beklediklerini ancak ekranının kırık olduğunu beyan ettiler.
Mahkeme, talebi onayladı.
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