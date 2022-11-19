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Erkeklerin sperm sayısının neredeyse yüzde 50 azaldığı ortaya çıktı

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"Acilen küresel eylem çağrısı yapıyoruz"
Erkeklerin sperm sayısının neredeyse yüzde 50 azaldığı ortaya çıktı

Uluslararası bir araştırma ekibi, Güney ve Orta Amerika, Asya ve Afrika'daki erkeklerde sperm sayılarının azaldığını gösteren ilk meta-analizi yayımladı.

Yedi kıtanın tamamında 53 ülkeden alınan veriler, sperm sayısı ve yoğunluğundaki düşüşün 2000 sonrası hızlandığını ortaya koydu.

Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görev alan, çalışmanın ortak yazarı Profesör Hagai Levine, "Genel olarak, son 46 yılda sperm sayısında dünya çapında yüzde 50'nin üzerinde önemli bir düşüş görüyoruz" diye konuştu:

Bu düşüş son yıllarda hızlandı.

Uzmanlara göre sperm sayısı sadece doğurganlığın değil, aynı zamanda erkeklerin sağlığının da göstergesi. Düşük seviyeler, kronik hastalık ve testis kanseri riskinin artmasıyla yaşam süresinin kısalmasının habercisi olabilir.

Hakemli bilimsel dergi Human Reproduction Update'te yayımlanan araştırmanın yazarları, bu düşüşün, modern yaşam tarzıyla ilgili küresel bir krizi yansıttığını söylüyor. Bu krizin insan türünün hayatta kalması için büyük etkileri olacak.

Analiz, daha önce incelenmemiş bölgelerde, özellikle Güney Amerika, Asya ve Afrika'daki erkeklere dair veri sağladı. Bulgular, Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'da aynı ekip tarafından 2017'de ilk kez tespit edilen sperm sayısındaki düşüşün bu bölgelerde de yaşandığını gösterdi.

Ancak bulgular sperm sayısındaki düşüşün sadece bu bölgelerde değil, küresel çapta devam ettiğine ve giderek hızlandığına işaret ediyor.

Araştırmada yalnızca sperm sayısına odaklanıldığı için düşüşün nedenlerine dair net bilgiler elde edilemedi. Ancak araştırmacılar modern zamanın getirdiği beslenme ve uyku alışkanlıklarının yanı sıra çevreyi kirleten kimyasallardan şüpheleniyor.

Zira bu yılın başlarında Çin'de yapılan bir başka araştırma, hava kirliliğinin sperm sayısını düşürebileceğini ortaya koymuştu.

Levine buradan hareketle, "Bu durumu değiştirmezsek insanlığın hayatta kalmasını tehdit edebilecek ciddi bir sorunumuz var demektir" ifadelerini kullandı:

Tüm türler için daha sağlıklı ortamları teşvik etmek ve üreme sağlığımızı tehdit eden davranışları azaltmak için acilen küresel eylem çağrısı yapıyoruz.

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