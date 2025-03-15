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Ermenistan ve Azerbaycan, barış için anlaştı

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Dağlık Karabağ sorunu: Ermenistan ve Azerbaycan, barış için anlaştı
Ermenistan ve Azerbaycan, barış için anlaştı

Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı sona erdirecek bir barış anlaşması metnine son şeklini verdi.

Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililer Perşembe günü, Güney Kafkasya ülkeleri arasında neredeyse kırk yıldır süren çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan bir barış anlaşması metnine son şeklini verdiklerini açıkladılar.

Bu, birçok kez tıkanan barış sürecinde önemli ve şaşırtıcı bir gelişme.

İki eski Sovyet ülkesi 1980'lerin sonlarından bu yana zaman zaman çatışıyor. O dönemde Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın etnik Ermeni nüfusunun çoğunlukta olduğu bir bölgesiydi ve Azerbaycan'dan ayrılmıştı.

Bu bölge üzerindeki anlaşmazlık yıllar içinde çok sayıda savaşa yol açtı, ancak üzerinde anlaşmaya varılan metin uzun süredir devam eden anlaşmazlığa kalıcı bir çözüm bulunması umutlarını arttırıyor.

Çatışmanın arka planı

Denize kıyısı olmayan dağlık Dağlık Karabağ bölgesi uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmakla birlikte, Ermenistan tarafından desteklenen etnik bir Ermeni çoğunluğa sahipti. Bu durum iki komşu arasında gerginlik yaratıyordu.

Yakın zamana kadar Dağlık Karabağ'ın büyük bir kısmı "Artsakh Cumhuriyeti" olarak da bilinen, tanınmayan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" tarafından yönetiliyordu.

Ermenistan bölgenin bağımsızlığını hiçbir zaman resmen tanımamış olsa da, ana mali ve askeri destekçisi oldu ve bölge Ermenistan'ın fiili bir parçası olarak işlev gördü.

Uzun yıllar süren ve zaman zaman şiddet patlamalarının yaşandığı çatışmaların ardından, Azerbaycan birlikleri Eylül 2023'te Türk insansız hava araçlarının yardımıyla kısa bir savaşta Ermeni güçlerini yenerek bölgenin kontrolünü hızla ele geçirdi.

Ermenilerin çoğunluğu bölgeyi terk etti ve 1 Ocak 2024'te "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" resmen feshedildi.

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