Eroğlu: “Babam halen Sertoğlu’nu destekliyor”

BABAM HALEN SERTOĞLU’NU DESTEKLİYOR:Gencay Eroğlu: Hiçbir zaman siyasetin içinde yer almadım babama destek olmanın dışında. Babamın desteği değişmedi, UBP adayı Sertoğlu’nu destekliyor.

HARMANCI BENİ ÜZDÜ: Lefkoşa Türk Belediyesi mevcut başkanı ve TDP Lefkoş Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı’nın sözlerinin kendisini çok üzdüğünü ifade eden Eroğlu, kazanması durumunda Lefkoşa’nın en iyi halini yaratacağına inandığını belirtti

Selda İÇER

HK Ajans olarak, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde başkent Lefkoşa’da iddialı olarak yola çıkan 3 başkan adayı ile son röportajları gerçekleştirdik. DP Adayı Gencay Eroğlu, UBP adayı Hasan Sertoğlu ve TDP Adayı ve şu anki Belediye Başkan Mehmet Harmancı. 3 başkan adayının seçime 3 kala halka son mesajlarını aldık. İlk röportajımızı DP adayı Gencay Eroğlu ile gerçekleştirdik.

DP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Gencay Eroğlu, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun kızı olarak DP’den aday çıktığı için sürekli gündem oldu. Ancak Gencay Eroğlu yıllardır kendisinin babasını desteklemenin dışında hiçbir zaman siyasetin içinde yer almadığını ifade etti. Gencay Eroğlu, CTP-UBP koalisyon hükümeti döneminde 8 ay müşavir olarak kalması ve UBP’nin kendisine sahip çıkmamasına da sitem ederek, UBP’nin Belediye Başkanlığı için kendisine teklifte bulunmadığını vurguladı. Bu dönemde Serdar Denktaş’ın kendisine sahip çıktığını ve öneri getirdiğini anlatan Gencay Eroğlu, halka ve ülkesine hizmet etmek için yola çıktığını açıklayarak, tüm kesimlerden de oy alacağına inanç belirtti.

Lefkoşa terk edilmiş şato gibi

SORU: Kampanya süresince başkentte neler gördüğünüzü bizimle paylaşır mısınız?

EROĞLU: Başkentte hepimiz yaşıyoruz. Hepimizin gördüğü çirkinlikler var. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, şehrimizi de öyle tutmalıyız. Ama şu anda ben baktığım zaman yıllarca içerisine girilmemiş şatolar vardır. Örümcek ağlarıyla donatılmış, her taraf toz, kir, pas içerisinde. Şu anda Lefkoşa’nın görüntüsü o. Ercan’dan inip Lefkoşa’ya doğru geliyorsunuz ve Lefkoşa’ya girişte bu hisse kapılıyorsunuz. Ben de diyorum ki; Lefkoşa’ya yakışan bu değildir. Lefkoşa’ya yakışan, girişinden itibaren bir kültür, sanat, eğlence merkezine giriyormuşsunuz hissinin yaşanmasıdır. Çünkü biz Lefkoşa’nın kültürü ve sanatı ile övünüyoruz. Bunu yaşatmamız gerekir şehre gelen insanlara.

Arkasında duramayacağım sözü vermem

SORU: Gencay Eroğlu seçilmesi halinde başkentte ne değişecek?

EROĞLU: Önce temizlik. Daha sonra yeşil alanlar göreceğiz, düzgün, engelsiz kaldırımlar. Düzgün yollar, feslikan çiçekleri. Ben feslikan çiçeklerini çok severim, fitne ağacını çok severim. Etrafta fitne ağacını hayal ederim ki bunlar hayal değildir. Bunlar ülkemize uygun bitkiler ve olması gerekenlerdir aslında. Bizim projelerimiz hayal olan şeyler değildir proje kitapçığımızı okursanız. Gencay Eroğlu, yapacağı şeylerin altına imza atar. Gencay Eroğlu, verdiği sözün arkasında durur. 32 yıllık meslek hayatımda ben buna dikkat ettim. Bununla ilgili sizlerle bir anımı paylaşmak isterim. Yeni müdür olduğum zaman birileri geldi beni ziyarete ve ‘Ben kızıma iş isterim, kızımı işe alın’ dedi. Ben de kendisine ‘Ben size şu anda böyle bir söz veremem çünkü, böyle bir şey yapamam’dedim. Adamcağaz bana biraz da kızarak, ‘Sen yapmazsan biz de filana gideriz’diyerek odadan çıktı. Beklerdi ki benden “tamam yapacağım” diyeyim. Ama tekrar ediyorum ben yapamayacağım şeyin arkasında durmam. Söz verdimse de arkasında dururum. Bu şahıslar iki ay sonra geri geldiler ‘kızım gel seni iki yanağından öpmek isterim ki bana dürüst davrandın. Bize söz verdiler iki aydır git- gel işimiz olmadı. Sana bravo ki bize karşı dürüst davrandın” dedi. Dolayısıyla, bunu anlattım ki bazı siyasetçiler bugüne kadar ve belediye başkanları bu göreve gelirken, “tranvay getireceğim” gibi sözler verildi ancak, küçük bir trencik getirildi. Ki o da, aslında trafiğe çıkmaması gereken bir tren. Sahil kenarında bir boydan bir boya trafiğe kapalı bölgelerde giden bir trendir.

Lefkoşa’nın en iyi halini hayal ediyoruz ve Lefkoşa’nın en iyi hali gelecek

Ben proje kitapçığımda yapabileceğim şeylerin sözünü veriyorum ki, projelerimizi biz hazırlarken önce bir çalışma yaptık. İnsanların şikayetlerini aldık. Nedir bu şikayetler? Birincisi belediyenin asli görevleri olan çöplerin toplanması, çevrenin temizlenmesi, yeşil alanların, parkların olması. Düzgün yollar, engelsiz kaldırımlar. Engelsiz bir Lefkoşa diyorum. Düzgün bir hayvan barınağı olmalıdır. Ben bir hayvan severim. Çağdaş bir yapıda, hapishane görünümünde etrafı tellerle çevrili. Bu değildir barınak. Dolayısıyla, projelerimizi biz tespit ederken de halkımızdan, gençlerimizden, çocuklarımızdan istekleri aldık. Projelerimizi özetleyecek olursak, gençlere evler, kültür parkı, oto parklar, park metreler, yeşil alanlar, anfi tiyatro, dünya standartlarında bisiklet yolları, çağdaş bir otobüs terminali, çağdaş toplu taşımacılık, akıcı bir Lefkoşa trafiği, geri dönüşümlü bir Lefkoşa, trafik güvenliği sağlanması, çevre güvenliği gibi. Bunun yanında, Lefkoşa Kalkınma Ajansı’nın kurulması, turizm ajansı, gibi projelerimizle yola çıktık. Yağmur yağdığı zaman insanlar Lefkoşa’da korkmayacak artık. Sularla dolmayacak evler sokaklar. Bunun için alt yapı çalışmalarına önem verilecektir. Özellikle Haspolat ve Hamitköy’de durum içler acısıdır. Bunlar için de özel projelerimiz vardır. “Lefkoşa’nın en iyi halini hayal ediyoruz ve Lefkoşa’nın en iyi hali gelecek” diyoruz.

32 yıllık tecrübe ve siyasi görüşlere saygı

SORU: Önünüzde iki güçlü aday var. Bu adaylardan farkınız nedir? Neden halk size oy versin?

EROĞLU: Birincisi benim farkım. Halkımız şunu söylüyor, “Lefkoşa’ya bir kadın eli değmeli” Bu slogan halkımız tarafından söylendi. Teşekkür ediyoruz halkımıza bu anlamda. Neden Gencay Eroğlu. Çünkü Gencay Eroğlu’nun 32 yıllık bir deneyimi var. Öğretmenliğinden başlayarak devletin çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmış, ülkenin Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nü yapmış, gençlere, ailelere yönelik birçok projeye imza atmıştır. İdarecilik yapmak devletin kademelerinde çok önemlidir. O tecrübeye sahip olmak çok önemlidir çünkü, bir orkestra şefi gibi sizin çalışanlarınızı yönlendirmeniz ve idare etmeniz gerekir. Şehrin huzuru, şehrin güvenliği, şehrin temizliği açısından halkınızla iç içe olmanız gerekir. Gencay Eroğlu 32 senedir gitmediği köy, şehir kalmamıştır. Adanın her yerine 32 yıldır ulaşmaya çalışmış bir kişiliktir. Herkese eşit mesafededir. Parti ayrımı yapmayan bir kişidir. Herkesin görüşüne saygılıdır. Dolayısıyla, bu tecrübelerimle birlikte, kendi kişilik özelliklerimi de birleştirirsek, evet Gencay Eroğlu’na halk oy vermeli. Çünkü Gencay Eroğlu insanlara değer verir, insan ayrımı yapmaz, parti ayrımı yapmaz. Herkesin cinsel tercihlerine, siyasi görüşlerine saygılı bir kişidir. O nedenle Gencay Eroğlu diyorum ben.

Babamı destekledim ama hiçbir zaman siyasetin içinde yer almadım

SORU: Neden Demokrat Parti?

EROĞLU: Bu soru bana çok soruluyor. Ben parti ayrımı yapmıyorum yerel yönetimlerde.

SORU: Ancak siz, 32 yıldır UBP gibi köklü bir partinin içerisinden geliyorsunuz?

EROĞLU: Evet, oradan geliyorum ama ben çok siyasetin içerisine girmiş bir insan değilim onu belirteyim. Hiçbir zaman da siyasetin içerisinde olmadım. Ne dev kurultay süreçlerinde. Babamızın yanında olduk mu? Evet olduk tabii ki. Babamın yanında her zaman oldum destekledim ama ben o tartışmaların, çekişmelerin içerisine girmedim. Çünkü benim görevim Gençlik Dairesi Müdürlüğü iken bütün ülkenin, öğretmenken de yine herkesin öğretmeni idim. Dolayısıyla ben, o işlerden kendimi hep uzak tuttum. Neden Demokrat Parti? Serdar Bey’den geldi bu teklif bana. Ben de Lefkoşa’nın halini bildiğim için Lefkoşa’nın en iyi halini yapabileceğime inandığım için Serdar Bey’in bu teklifini kabul ettim. Çünkü ben hizmet etmek istiyorum. Dediğim gibi yerel yönetimlerde de özellikle partiler değil, şahıslardır önemli olan. Şahısların geçmişinde ne yaptığı, dolayısıyla da gelecekte de ne yapabileceğini ortaya koyar aslında bu başarıları. Ben de Lefkoşa’nın en iyi halini yaratmak için bu teklifi kabul ettim.

Bundan sonra siyaset neden olmasın?

SORU: Bundan sonra siyasetin içerisinde mi yer alacaksınız. Bir siyasi kimlikle mi göreceğiz sizi?

EROĞLU: Olabilir, hiçbir şey için büyük konuşmamak lazım. Şimdi tabii ki bana sordukları zaman eskiden “ siz çok çalışırsınız, çok uğraşırsınız, siyaseti mi düşünüyorsunuz? Milletvekilliğini mi düşünüyorsunuz? Diye. Hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Yıllarca ben, çalışmalarımı işimi sevdiğim için, ülkemi sevdiğim için, gençlerimi, ailelerimi sevdiğim için çalıştım. Aklımda olan bir şey değildi siyasete girmek. Dediğim gibi en son Serdar Bey bu teklifte bulundu ve ben de “neden olmasın” dedim. Çünkü, çalışmayı seviyorum. Yerel yönetimlerin de daha aktif, daha çok insana proje üreten, halkına daha faydalı olabilecek bir nokta olduğu için. Tam da bana göre olduğu için kabul ettim.

UBP bana böyle bir teklifte bulunmadı

UBP zamanında bana sahip çıkmadı

SORU:Aday olduğunuz günden bu yana sizlere sürekli bu soru soruldu. Neden UBP’den değil de DP’den aday oldunuz. Babanız da UBP adayını destekleyeceğini açıkladı. Babalar günü dolayısıyla da facebooktan yaptığınız açıklamada, hala babanızın desteğinin Hasan Sertoğlu’na olduğunu açıklama ihtiyacı duydunuz. Neden?

EROĞLU: Orada net olarak açıklamamı yaptım. Çok dedikodular yapıldı, yorumlar yapıldı. Tabii doğal olarak ben de, babam da eminim bunlardan rahatsızlık duymaktadır .Dolayısıyla, ben de öyle bir açıklama yaptım ki kafalarda soru işareti olmasın. Umarım yeterli bir açıklama idi. UBP bana böyle bir teklifte bulunmadı. Dediğim gibi DP sundu teklifi. Serdar Bey ile zaten beraber çalıştık. Bakanlığımı yaptı. Son 2-3 aydırda CTP hükümeti beni görevden aldıktan sonra Serdar Bey bana bir teklifte bulundu. Maliye Bakanlığı’nda Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak çalışmam için. Oraya aldı bana sahip çıktılar. Çünkü CTP UBP hükümeti döneminde ben yine görevden alınmıştım. Gençlik Dairesi’nin bakanlığı Başbakanlığa bağlanmıştı. O dönem UBP tekrar bir görev vermedi. 8 ay ben müşavir kalmıştım. Müşavirlikte ben çok mutsuzdum. Çünkü dediğim gibi ben tekrar ediyorum, çalışmayı ve ülkeme hizmet etmeyi severim. Serdar Bey o teklifi yapınca kabul ettim. Çünkü ben çalışmak isterim. Onun yanındaydım. Hatta başka adayları vardı. O kendi özel nedenlerinden dolayı vazgeçince bir anda bir günün içinde bana bu teklif yapıldı. “Akşama kadar vaktin var” dediler. Apar topar bu işin içinde bulduk kendimizi. İnşallah Lefkoşamız için güzel olacak.

Harmancı’nın bazı sözleri beni çok üzdü

SORU: Son olarak halka mesajınız nedir?

EROĞLU: Son güne kadar seviyeli bir yarış olmasını dilerim. Sanırım bugüne kadar yanlışım yoksa kadın aday olmadı. O saygıyı ve sevgiyi bizim halkımıza göstermemiz gerekir. Gerek kampanyamızı yürütürken, gerekse televizyon programlarında. Ben buna dikkat edilmesini rica ederim. Çünkü halkımızın gerçek anlamda birlikteliğe ve sevgiye ihtiyacı vardır Bizlerinde bu mesajı halkımıza vermemiz gerekir “ Bu yarıştır. Kinnenmeye acayip sözler söylemeye gerek yoktur. Evet eleştireceğiz, yapılanları, yapılmayanları ama seviyeli bir şekilde. Geçen hafta yapılan bazı açıklamaları SayınHarmancı’nın beni üzmüştür. Bu tür yakıştırmalar yapılması bizlere yakışmaz. Hem çağdaşlıktan bahsederiz, o tür kelimeleri ben yakıştırmam. Bunlara dikkat edilmesini dilerim ben son güne kadar.

Hizmet için adayım

Tüm adaylara başarılar dilerim. Ben Gencay Eroğlu olarak tüm partilerden halkımızdan oy beklerim. Çünkü ben hizmet için bu yarışa girdim. Hizmet için adaylığımı koydum. En iyi hizmeti vereceğimize ben ve ekibimin inanıyorum. Her kesimden ve herkesten oy bekliyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum.

Fotoğraflar: Bahadır AYNA