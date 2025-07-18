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Ersin Tatar'dan "kapılar" konusunda Hristodulidis'in tutumuna tepki

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York'taki gayriresmi zirvenin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "kapılar" konusunda Rum Lider Hristodulidis'in tutumuna tepki gösterdi.
Ersin Tatar'dan "kapılar" konusunda Hristodulidis'in tutumuna tepki

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta düzenlenen gayriresmi zirvenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Gençlik Komitesi, çevre meselesi, mezarlıklar ve diğer zenginliklerin korunmasına yönelik anlaşmaya varıldığını belirtti.

Kapılar konusu ise “hemen hemen çözülüyordu” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in bu konuya ilişkin “diretmeler” yaptığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kiracıköy üzerinden geçecek yeni sınır kapısının Türk tarafına ait bir güzergâhtan ilerlemesi gerektiğini belirttiklerini aktararak, Rum tarafının Baferzoğlu üzerinden geçişte ısrar ettiğini söyledi.

Tatar, “Kiracıköy’den geçerek Baferzoğlu’ndan güneye ulaşmak istediler. Ancak güvenlik ve askeri değerlendirmeler sonucunda Baferzoğlu güzergâhının uygun olmadığı net olarak ortaya kondu. Sayın Hakan Fidan’ın da katkısıyla, alternatif olarak mevcut güzergahta 5 kilometrelik ek bir yol önerdik. Böylece Rumlar yine güneye geçebilecekti. Fakat bu öneri de kabul edilmedi” ifadelerini kullandı.

“ERENKÖY’DEN GEÇİŞ ÖNERİSİ DE KABUL EDİLEMEZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının bu öneriyi reddettikten sonra Erenköy üzerinden geçiş talebinde bulunduğunu ancak bunun da askeri açıdan uygun görülmediğini söyledi, “Erenköy meselesinde de aynı tavır sürdü. Bu yaklaşım uzlaşma değil, dayatma mantığıdır” dedi.

HOLGUİN GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Maria Angela Holguin’i kapılar konusunda görevlendirdiğini de söyledi.

Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ekibine de desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

 

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